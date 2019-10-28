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28.10.2019 12:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Екатеринбурге покажут кинооперу "А зори здесь тихие" на китайском

Текст: Наталия Швабауэр

В рамках мероприятий Всемирного дня городов, который Екатеринбург принимает 30-31 октября, уральцам покажут кинооперу "А зори здесь тихие" в интерпретации известного китайского режиссера Тэна Цзюньцзе.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Кинопоказу будет предшествовать церемония открытия "Дня Шанхая". Ее организаторами являются Шанхайский координационный центр Всемирного дня городов, администрация мегаполиса, комитет по жилью, городскому и сельскому строительству, а также Генконсульства КНР в Екатеринбурге. Возглавляет китайскую делегацию на Всемирном дне городов заместитель министра жилищного строительства и городского развития Цзян Ваньжун.

- Совмещение деловой и культурной программы в рамках такого масштабного международного мероприятия - новый опыт для нас. Всемирный день городов - крупнейшее мировое событие в сфере урбанистики, которое нами проводится вместе с международной организацией ООН-Хабитат и форумом высотного и уникального строительства 100+. Всего ожидается 44 иностранные делегации. Главной темой для обсуждения станут "Новые технологии для будущих поколений", - рассказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Справка "РГ"

Повесть "А зори здесь тихие…" Бориса Васильева повествуете о судьбах пяти девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. По словам автора, произведение основано на реальной истории: семеро солдат, после ранения служившие на одной из узловых станций Кировской железной дороги, не дали немецкой диверсионной группе взорвать пути на этом участке.

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