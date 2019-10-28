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28.10.2019 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюменской области почти на 40% сократилась подростковая преступность

Текст: Ольга Ладина
За последние три года количество правонарушений с участием несовершеннолетних в Тюменской области удалось снизить на 38 процентов. Своими наработками по их предупреждению и профилактике сибиряки поделились в ходе VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Двухдневный форум собрал в Тюмени более 200 специалистов и экспертов из 74 регионов - психологов, врачей, правоохранителей, представителей общественных организаций и органов власти. Хозяева дискуссионной площадки презентовали наиболее эффективный региональный опыт.

Фото: iStock
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Как отметила заместитель губернатора области Наталья Шевчик, ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря слаженной работе всех причастных структур. В настоящее время в области, например, действуют круглосуточная служба экстренного реагирования, отрабатывающая каждый тревожный сигнал, и служба психологического сопровождения, работающая с жертвами насилия. Отлажена система выездной семейной реабилитации. В связке с социальной службой работает и образование. Так, в тюменской школе № 41 реализуется проект "Дежурная бабушка". Представители совета ветеранов приходят после уроков и занимаются с детьми: помогают делать уроки, вместе рукодельничают. За пять лет ученики школы не совершили ни одного правонарушения.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина согласилась: главная задача - предупреждение и постоянная профилактика, а не констатация факта и наказание. Она призвала регионы искать механизмы, которые позволяли бы упреждать ситуации, перестраивать профилактическую межведомственную работу под новые реалии.

Участники дискуссий предложили в ходе встречи конкретные решения проблем, а также механизмы совершенствования действующего законодательства и работы учреждений системы профилактики. Предложения внесли в итоговую резолюцию, которая станет ориентиром для региональных и федеральных органов власти, а также специалистов, работающих в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
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