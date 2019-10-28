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Рубрика: В мире

Режим ЧС ввели в штате Калифорния из-за лесных пожаров

Фото: REUTERS/STEPHEN LAM Фото: REUTERS/STEPHEN LAM
Фото: REUTERS/STEPHEN LAM

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории штата Калифорния. Причина - лесные пожары и сильный ветер.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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"Мы задействуем все доступные средства для борьбы с огнем", - написал глава региона в Twitter. Ранее почти 200 тысяч человек, проживающих в районах рядом с очагами пожаров, получили уведомление об эвакуации.

Отметим, что до настоящего момента режим ЧС действовал в округах Лос-Анджелес и Сонома. Миллионы жителей Калифорнии остались без света из-за профилактических отключений, призванных не допустить возгорания от искрящей проводки линий электропередач. Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался на прошлой неделе. Всего за шесть часов огонь охватил свыше четырех тысяч гектаров территории.

В мире США Лесные пожары в США
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