Режим ЧС ввели в штате Калифорния из-за лесных пожаров

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил о введении режима ЧС на всей территории штата Калифорния. Причина - лесные пожары и сильный ветер.

"Мы задействуем все доступные средства для борьбы с огнем", - написал глава региона в Twitter. Ранее почти 200 тысяч человек, проживающих в районах рядом с очагами пожаров, получили уведомление об эвакуации.

Отметим, что до настоящего момента режим ЧС действовал в округах Лос-Анджелес и Сонома. Миллионы жителей Калифорнии остались без света из-за профилактических отключений, призванных не допустить возгорания от искрящей проводки линий электропередач. Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался на прошлой неделе. Всего за шесть часов огонь охватил свыше четырех тысяч гектаров территории.