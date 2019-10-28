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Рубрика: Экономика

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору тыквы и рассказали о ее полезных свойствах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При покупке рекомендуется выбирать тыкву зрелую - с плотной коркой, с подсохшим хвостиком и без повреждений. Размер и цвет не имеют значения. Разрезанную тыкву лучше не брать, так как нет гарантии ее санитарно-гигиенического благополучия.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В тыкве есть каротин, пектин и сахар. В ней также много минеральных веществ, калия, кальция, фосфора. А в ее семенах много белков и жиров.

Бывает, что некоторые плоды тыквы горчат. Это из-за содержания в них кукурбитацина, характерного для тыкв соединения. Накапливается он, если тыква растет в жаре и ее редко поливают. Кукурбитацины обладают противоопухолевыми свойствами, противозачаточными, противовоспалительными, антимикробными, антигельминтными.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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