Роскачество дало советы по выбору тыквы

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору тыквы и рассказали о ее полезных свойствах.

При покупке рекомендуется выбирать тыкву зрелую - с плотной коркой, с подсохшим хвостиком и без повреждений. Размер и цвет не имеют значения. Разрезанную тыкву лучше не брать, так как нет гарантии ее санитарно-гигиенического благополучия.

В тыкве есть каротин, пектин и сахар. В ней также много минеральных веществ, калия, кальция, фосфора. А в ее семенах много белков и жиров.

Бывает, что некоторые плоды тыквы горчат. Это из-за содержания в них кукурбитацина, характерного для тыкв соединения. Накапливается он, если тыква растет в жаре и ее редко поливают. Кукурбитацины обладают противоопухолевыми свойствами, противозачаточными, противовоспалительными, антимикробными, антигельминтными.

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