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28.10.2019 18:18
Рубрика: Экономика

Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100

Текст: Ольга Игнатова

Россия и Египет обсуждают поставки 15 самолетов SSJ-100 в привязке к вопросу о возобновлении чартерного авиасообщения на египетские курорты.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минпромторг: РФ не отказывается от создания укороченной версии SSJ-100

Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Что касается МС-21, то, по словам министра, уже набраны твердые заказы на изготовление 175 самолетов. "Нам нужно их исполнить в ближайшие пять лет", - отметил Мантуров. "Сначала будут поставки на внутренний рынок, нашим коллегам из Евразийского экономического союза, ближнего зарубежья, ну и по дальнему зарубежью у нас также уже есть наработки, куда мы начнем свои поставки", - отметил министр.

Мантуров отметил, что, например, с Малайзией еще на стадии подготовки серийного производства МС-21 шла речь примерно о десяти самолетах. Но это пока мягкие соглашения, без жестких обязательств, отметил глава минпромторга.

"Мы рассчитываем, что успешное завершение сертификационных испытаний самолета, получение сертификата, в том числе европейского, придаст серьезный импульс продвижению на международном рынке. Интерес уже сегодня высокий", - подчеркнул Мантуров. И добавил, что Россия ведет отдельные переговоры с африканскими партнерами по поставкам гражданской и военной авиатехники, концентрируя внимание именно на гражданском секторе.

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