Россия заняла второе место на Всемирных военных играх

Сборная России завоевала 161 медаль на Всемирных военных играх, которые завершились в китайском городе Ухань.

В заключительный день соревнований копилка российской команды пополнилась на две золотые и две серебряные медали.

Всего за время соревнований представители России сумели завоевать 51 золотую медаль, а также 53серебра и 57 бронзовых наград. Это - второй результат. Первенствовали же хозяева, на счету которых 133 золотых, 64 серебряных и 42 бронзовых медали. Третий результат у Бразилии - 21-31-36 медалей, сообщает ТАСС.

Больше всего золотых медалей российские спортсмены завоевали в фехтовании - 8. На одну меньше принесли пловцы. Далее расположились борьба и ориентирование - по 5, стрельба и дзюдо - по 4.

В числе тех, кто завоевал золотые медали для команды России, оказались прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая победила с рекордом соревнований - 201 см, а также Сергей Шубенков, первенствовавший в забеге на 110 метров с барьерами.

И что самое важное - российские легкоатлеты впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, выступали под флагом России.

Следующие Всемирные военные игры пройдут в Колумбии в 2023 году.