Россиянам добавили один выходной

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

Выходные продлятся со 2 по 4 ноября, а рабочая неделя будет четырехдневной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Следующие продолжительные выходные будут у россиян в новогодние праздники. Согласно графику выходных дней на 2020 год, утвержденному правительством РФ, зимние праздники продлятся с 1 по 8 января. При этом выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).