Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации

Правительство проработает возможность использования средств материнского капитала на такие цели, как оплату услуг по газификации и подключению к водоснабжению. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока.

Кабмин должен рассмотреть вопросы о возможности использования средств (части средств) маткапитала на оплату услуг по газификации жилья, подключению к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных таких систем, говорится в документе.

Также правительство должно рассмотреть вопрос о предоставлении льготного перелета к месту лечения и обратно детей-инвалидов с Дальнего Востока. И предусмотреть дополнительные меры господдержки соотечественников из-за рубежа, переселяющихся на территории приоритетного заселения в сельской местности. Еще следует подготовить предложения по пилотному проекту в Приморском перинатальном центре по реабилитации детей до трех лет.

Глава государства указал кабмину до декабря представить предложения по формированию за счет бюджетных средств механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры участков, выделяемых многодетным, а также по программе "дальневосточного гектара".

Кроме того, президент указал представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота и об усилении ответственности за добычу без лицензии. И предложения по защите особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока от возможного вреда при реализации крупных промышленных проектов.

Кабмину также предстоит подготовить предложения о мерах господдержки при реализации программ по изучению современных языков программирования и предложения об отнесении ввозимой на территорию России рыбной продукции, произведенной на российских судах в районе промысла за пределами исключительной экономической зоны РФ из биоресурсов, выловленных иностранными судами, к товарам ЕАЭС.

Еще президент указал правительству поддержать Всероссийский студенческий корпус спасателей, предусмотрев в том числе выделение с 2020 года средств из федерального бюджета на мероприятия по совершенствованию подготовки, техническое оснащение и экипировку. Также Владимир Путин поручил своей администрации помочь сахалинским властям в проведении в 2020 году Всероссийского молодежного патриотического слета. Еще среди поручений - поддержать музей вулканов на Камчатке и представить предложения по созданию "школы под парусами" для работы с молодежью и строительства для нее двух парусных судов.

Глава государства поручил до декабря представить предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма, а также механизма налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранцам, для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, Путин указал к декабрю представить предложения по восстановлению и реставрации на территориях стран АТР памятников истории и культуры, а также бывших культовых, религиозных и мемориальных комплексов, мест массовых захоронений российских воинов и соотечественников, предусмотрев вопросы финансового обеспечения. При участии РПЦ нужно рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам в городе Шэньян. И еще одно поручение - оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка и литературы.

Кроме того, Путин указал к 15 декабря представить предложения по созданию в регионах Дальнего Востока спортплощадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству во Владивостоке спорткомплекса для соревнований по экстремальным видам спорта.