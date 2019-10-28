Россияне стали больше пользоваться таксофонами после отмены платы за звонки

Обнуление стоимости звонков с таксофонов на стационарные телефоны по всей стране привело к заметному росту трафика. За первые три квартала 2019 года общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает "Ростелеком".

Стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране обнулили 1 июня 2019 года. Ранее - с 1 января 2018 года - была отменена плата за местные телефонные соединения с таксофонов, а затем - с 1 декабря 2018 года - стали бесплатными внутризоновые звонки на стационарные телефоны.

Все это позволило переломить тренд на снижение объемов трафика с универсальных таксофонов, отмечают в "Ростелекоме". Там уточняют, что около 20 процентов трафика с таксофонов приходится на звонки в экстренные оперативные службы - в скорую помощь, полицию, противопожарную службу.

Сейчас в России работают 148 тысяч таксофонов универсальных услуг связи. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из которых 80 процентов - это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек. Во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны - это до сих пор единственное доступное средство связи.