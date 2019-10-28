Российские машиностроители разработали для Кубы гибридный вид тяги

Столица Кубы 16 ноября отпразднует юбилей - 500 лет. Российские промышленники к этой круглой дате подготовили свой подарок - восемь локомотивов с логотипом Гаваны.

Экспортная поставка состоялась по соглашению между Союзом железных дорог Кубы и холдингом "Синара-Транспортные Машины", подписанному в 2016 году. Помимо обновления подвижного состава оно подразумевает модернизацию депо Сиенага в Гаване, капремонт тепловозов советского производства, а также повышение квалификации местных железнодорожников.

Общая протяженность железных дорог Кубы - больше 12 тысяч километров. И парк, и ремонтные мощности нуждаются в обновлении. Куба уже получила 51 новый тепловоз, еще 24 прибудут до конца 2021 года. Местная колея отличается от нашей и составляет 1435 миллиметров, так что на Людиновском заводе, где собирается техника для острова, пришлось организовать отдельную погрузочную площадку.

Обучение прошли 250 из 700 запланированных кубинских специалистов. Для начала в РФ отправили механиков и электриков, затем машинистов. Особенности тепловоза, изготовленного специально для работы в тропиках, они штудировали непосредственно на производстве, а повышать квалификацию продолжат в Сиенага.

Проект стоимостью около 190 миллионов евро реализуется при поддержке минпромторга и Российского экспортного центра (РЭЦ). ЭКСАР обеспечивает 100-процентное страховое покрытие, а Росэксимбанк и кубинское агентство BICSA - финансирование.

По словам гендиректора Союза железных дорог Кубы Эрнандеса Бесерра, проект носит стратегическое значение.Стальные магистрали - важная составляющая национальной экономики, здесь заняты 25 тысяч человек. Они перевозят 11 миллионов тонн грузов в год и 13 миллионов пассажиров, а требуется в два раза больше.

Заметим, что вкусы кубинцев выглядят несколько экзотично по сравнению с тем, к чему привыкли россияне. Допустим, у нас на неэлектрифицированных участках дорог ходят дизель-поезда, а вот для Кубы привычнее рельсовый автобус. Новую модель для Острова свободы придумали в Калуге, внешне это "пазик" на 26 мест, поставленный на рельсы. Он способен развивать скорость до 60 километров в час. Пробную поездку от депо Ангоста до Гаваны совершила делегация во главе с первым замминистра транспорта Кубы Мартой Орамас Риверо. Удобно, резюмировали почетные пассажиры.

Всего карибское государство получит 80 рельсовых автобусов. Кроме того, в планах россиян - локализовать на Кубе производство этой полезной техники.

Комментарий

Андрей Слепнев, генеральный директор РЭЦ:

- Россию и Кубу давно связывают тесные экономические отношения и высокий уровень доверия. Правительство продолжит реализовывать программы господдержки промышленного экспорта. Одним из ключевых направлений станет создание комплекса стимулирующих мер для компаний, которые нацелены на экспорт продукции в страны, имеющие стратегическое значение для РФ.