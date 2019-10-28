Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ вновь прилетели в Лаос для помощи коллегам из отряда "U-58" в очистке территории от взрывоопасных предметов.

Командировка в провинцию Сиангкхуанг рассчитана на несколько месяцев. Штаб нашего подразделения, куда вошли 34 военнослужащих, расположился близ населенного пункта Пхонсаван. Уже в первый день гуманитарной операции саперы обнаружили в его окрестностях шесть неразорвавшихся боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды.

В Минобороны России корреспонденту "РГ" сказали, что в общей сложности российским и лаосским военным предстоит обследовать 120 гектаров труднодоступной местности. Не просто обойти их с миноискателями, чтобы извлечь из грунта и обезвредить на месте либо на специализированных полигонах неразорвавшиеся авиабомбы и мины, лежащие на глубине от 40 сантиметров до двух с половиной метров. Все это "хозяйство" осталось в Лаосе со времен американских бомбардировок 1964 - 1973 годов.

Сложность операции заключается не только в масштабе инженерных работ, но и в высокой концентрации в земле неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов. Саперам приходится реагировать на любой сигнал поисковых средств, откапывать, идентифицировать и определять степень опасности каждого такого предмета. Только в первый день разминирования наши военные обследовали почти пять с половиной сотен опасных точек, в большей части которых были найдены осколки снарядов и авиабомб.

Только в первый день разминирования наши военные саперы обследовали почти 550 опасных точек

В опасной работе российским специалистам помогают современные средства обнаружения взрывоопасных предметов. В частности, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, носимые искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ и устройства для обнаружения неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М. Что же касается безопасности самих саперов, то в Лаос они привезли общевойсковые комплекты разминирования и защиты ОВР-2-02.

Напомним, что это далеко не первая командировка российских военных инженеров в эту страну. С октября прошлого года по март нынешнего они уже разминировали территорию Лаоса. Тогда специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ из подмосковного Нахабино обследовали 104 гектара местности и обнаружили там более 340 взрывоопасных предметов - по большей части американских кассетных авиабомб.