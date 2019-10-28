Программа развития железнодорожной сети России, считают эксперты, требует распространения на ключевых направлениях Пространства 1520. Без этого невозможно дальнейшее повышение объемов транзитных перевозок и наращивания экспортных потоков через все железнодорожные администрации Содружества.

Уже в 2020 году планируется открыть железнодорожное сообщение по мосту Нижнеленинское - Тунцзян. На Восточном полигоне это первый пример совместного инвестирования в трансграничный объект со стороны китайских и российских инвесторов, который позволит мотивировать в дальнейшем зарубежные компании вкладываться в российскую транспортную инфраструктуру. Активными темпами на Дальнем Востоке идет развитие транспортных проектов на стыке порт - железная дорога, также с самым широким участием частного бизнеса. Так, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта выступило с инициативой модернизировать проминфраструктуру 15 портов в ДФО с участием государственно-частного партнерства. Все это происходит на фоне масштабной модернизации Транссиба и БАМа.

Не теряет своей актуальности и проект западного вектора - строительства грузовой железнодорожной линии Кошице - Братислава - Вена с пятифутовой шириной колеи. Готовность к взаимодействию в рамках проекта подтвердили минтрансы РФ, Словакии и Австрии. Одновременная координация двух видов ширины колеи также предусмотрена проектом Rail Baltica, который соединит страны Балтии с европейской рельсовой сетью шириной 1435 мм.

При этом наиболее интересные проекты связаны сегодня не столько с сопряжением существующих вариаций, сколько с запросами третьих стран на строительство железных дорог шириной 1520 мм. Так, немногим ранее в РЖД сообщили о строительстве железной дороги с российской шириной колеи с перспективой доставки товаров и грузов в Турцию и далее. Как пояснил первый заместитель гендиректора "РЖД" Александр Мишарин, речь здесь идет о создании участка железной дороги, которая позволит направить часть потока, включая контейнерный, с Транссиба, через Азербайджан, Грузию в Турцию и далее в ЕС. Кроме того, обсуждается возможность строительства маршрута Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар на афганской территории с колеей 1520 мм. В случае одобрения правительством Афганистана и выделения государственных инвестиций этот проект даст возможность грузоотправителям нескольких государств, в том числе России, Узбекистана, Казахстана направить свой груз по путям единого стандарта до Пакистана без перегрузки. По экспертным оценкам, эксплуатация магистрали позволит формировать транзитные потоки до 20 миллионов тонн ежегодно.

К 2025 году необходимо решить проблему дефицита пропускной способности железных дорог

Однако стоит признать, что на усилении пропускной способности транзитных коридоров Пространства 1520 может негативно отразиться проблема инфраструктурной недостаточности внутри самой крупной ее составляющей - железных дорог России. Как отметил замначальника департамента по работе с привлеченным парком Новой перевозочной компании Андрей Коровкин, наблюдаемое сегодня снижение скорости доставки грузов и эффективности использования вагонного парка связаны с наличием "узких мест". "В последнее время показатели работы полувагонов ухудшились. Даже на фоне отсутствия активного прироста грузовой базы проблема недостаточной пропускной способности и наличия узких мест на сети продолжает оставаться острым вопросом, - констатирует он. - Несмотря на выполнение в этом году ряда проектов, в том числе на Восточном полигоне, за последние 10 лет протяженность узких мест на сети дорог выросла в 1,5 раза и превысила 8 тысяч километров. И в ближайшем будущем кардинального изменения к лучшему не предвидится. До 2025 года в соответствии с Долгосрочной программой развития РЖД протяженность узких мест может увеличиться еще на тысячу километров. Сейчас надо ставить задачу решения проблемы дефицита пропускной способности железных дорог к 2025 году. На наш взгляд, это значимая и достаточно востребованная задача, которая может и достойна стать национальным проектом на транспорте".

Стать составной частью крупнейшего транспортного проекта федерального уровня и привлечь значительные объемы грузов способен проект строительства новой железной дороги "Северный широтный ход". В 2019 году расходы РЖД на проектно-изыскательские работы для строительства СШХ составят один миллиард рублей, а всего за три года компания планирует потратить на эти цели 100 миллиардов. СШХ планируется реализовать с привлечением частных инвесторов. "Инвестиции в инфраструктуру привлекательны для инвесторов главным образом потому, что они могут приносить стабильную и предсказуемую прибыль в долгосрочной перспективе", - отметил ранее первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, финансирование развития инфраструктуры за счет частных средств должно играть все более важную роль в будущем. "Уже сейчас мы видим, что инвесторы готовы вкладывать средства в строительство стратегической инфраструктуры, включая железнодорожные проекты. Тем не менее в 2018 году почти 130 миллиардов долларов, которые были выделены инвесторами на инфраструктуру, не нашли объектов для инвестиции, потому что предлагаемые проекты просто не предусматривали подобных схем финансирования", - отметил он.

Сгладить инфраструктурные ограничения на фоне инвестиционного голода призваны новые решения в организации перевозок на Пространстве 1520. Они затрагивают практически все сферы перевозочной деятельности и призваны задействовать все имеющиеся резервы повышения эффективности на основе консолидированных усилий. В области пассажирского сообщения, например, речь идет о необходимости государств синхронизировать национальные законодательства. Как отметил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов: "Общие вопросы на Пространстве 1520 в области международного пассажирского сообщения - это взаимодействие перевозчиков и международных администраций, график движения поездов и продвижение поездов по участкам с таможенным и пограничным контролем, взаимодействие в пути следования, чтобы поездки были безопасными и комфортными. Один из основных и значимых вопросов - это обновление парка подвижного состава колеи 1520 и предоставление сопоставимых услуг, единых стандартов и сервисов для пассажиров". При этом создание совместных предприятий является ключевым форматом сотрудничества на Пространстве 1520, считает Пегов.

В сфере грузовых перевозок планируется расширение совместного использования информационных технологий при интермодальных перевозках из портов Китая, Южной Кореи и Японии по территории РФ, Белоруссии и Казахстана, в адрес стран Европы, а также в Монголию. Новая информационная технология, разработанная РЖД, содержит спецификации по обработке операций участников перевозки в своих информационных системах, формирующих единую информационную среду по каждой перевозке, анализ тестовых перевозок с использованием этой технологии.

Но, пожалуй, самым обсуждаемым и злободневным на пространстве колеи 1520 является на сегодня решение о переоборудовании российских вагонов подшипниками кассетного типа с 2021 года. И хотя изменения и не ограничивают движение по территории РФ грузовых вагонов других железнодорожных администраций, Казахстан, Грузия, Украина и Узбекистан выступили против. По мнению их представителей, на Пространстве 1520 отсутствует необходимая инфраструктура для перехода на кассетные подшипники, а вся процедура потребует немалых затрат.

Очевидно, что инвесторы стремятся выбирать те проекты, где они видят перспективу роста. Их задача - снизить долгосрочные риски. А государство, в свою очередь, имеет все инструменты для того, чтобы сформировать пул перспективных проектов и привлекательных схем их финансирования.

Кстати

Изначально ширина российской железнодорожной колеи действительно составляла пять футов, или 1524 мм. В 1970-х годах по рекомендации ВНИИЖТа в Правила технической эксплуатации были внесены изменения о сужении колеи до 1520 мм - для получения оптимального зазора между гребнем колеса и рельсом.