Самый неудачный продукт Xiaomi - смартфон без NFC. Интервью с главой Xiaomi в России

По данным множества опросов, Xiaomi является одной из любимейших компаний россиян. Китайский бренд прочно закрепился на рынке, как лидер по соотношению цены и качества и работой с коммьюнити. Но будет ли так продолжаться вечно? Был ли запуск телевизоров в России провальным? Слушают ли идеи российского сообщества? И тяжело ли иностранцу работать в России? Об этом и многом другом мы поговорили с главой Xiaomi в России и СНГ Ю Маном.

Глава Xiaomi в России и странах СНГ Ю Ман. Фото: Xiaomi

- Господин Ю Ман, добрый вечер! Давайте начнем наше интервью с одного из самых актуальных, но в тоже время простых вопросов - почему на российском рынке представлено так мало устройств суббрендов Xiaomi и необычных продуктов вообще? Почему у нас не продаются, например, куртка, кнопочные телефоны, большинство вещей для умного дома? На тематических форумах постоянно обсуждают это, множество пользователей делится советами по настройке умного дома, добавлению русского языка и перепрошивке всевозможных устройств Xiaomi. Неужели спрос на такие товары в России не является достаточно высоким?

- Вывод нового продукта на рынок - это не однодневная работа, и в некоторых случаях нам нужно сначала провести исследования и изучить поведение местных потребителей. Кроме того, локализация требует времени, но мы прилагаем все усилия, чтобы максимально сократить время ожидания. Поймите, это очень долгий процесс. Только со стороны кажется, что вывести продукт на рынок - легко. На самом деле, это и получение лицензий, и разработка ПО, и разработка рекламных кампаний. Мы прислушиваемся к мнению наших пользователей, и если мы видим спрос на те или иные продукты, привозим их в Россию. Так, например, было с нашей линейкой Mi TV, которая вышла на российский рынок в июне этого года.

- Но выход телевизоров Xiaomi на российский рынок стал настоящим кошмаром. Телевизоры раскупили буквально за несколько минут, уведомления о начале продаж просто не приходили, предзаказы многих покупателей были отменены, а у перекупщиков стали появляться телевизоры по сильно завышенным ценам. Некоторые блогеры даже обвиняли вас в том, что все это было сделано специально для зарабатывания денег. Что же случилось тогда на самом деле?

- Скажу честно: мы не справились со спросом. Телевизоров в России было мало, а желающих купить оказалось сильно больше, чем мы ожидали. Мы ни в коем случае не хотели расстроить фанатов, но так получилось, что со спросом мы справились только к середине августа. Компания Xiaomi ни в коем случае не стремилась заработать денег, а за перекупщиками мы уследить не можем, увы. Зато сейчас телевизоры доступны для покупки и их продажи стремительно растут. Мы рады, что, несмотря на некоторые сложности, продукт пришелся российским пользователям по душе.

- У Xiaomi Mi Smart Band 4, помимо обычной модели, которая продается в России, есть еще модель с NFC и поддержкой бесконтактных платежей. При этом она у нас официально не продается по причине отсутствия в нашей стране Mi Pay. Есть ли хоть какие-то данные о том, стоит ли вообще ждать у нас Mi Pay и браслеты с NFC в частности?

- Система Mi Pay была анонсирована в России этим летом совместно с MasterCard. По секрету, в ближайшем времени она начнет полноценно работать на совместимых устройствах. Конечно, сама логика мобильной платежной системы подразумевает, что ее использование не должно ограничиваться только смартфонами. Думаю, не стоит скрывать, что пользователей Mi Band в скором времени ждет очень приятный сюрприз.

- Еще раз раз затрону тему платежей и спрошу вас по поводу банковской карты Mi Card, которая является аналогом нашумевшей Apple Card. Нужен ли такой продукт в нашей стране, в условиях очень сильно развитого банковского сервиса и мобильных приложений? Будет ли Mi Card выходить в Россию?

- На данном этапе выпуск Mi Card в России не планируется, но это не значит, что мы не ведем работу с партнерами. Следите за новостями.

- Локальные форумы, встречи с фанатами, приглашение их на презентации - все это, конечно, показывает важность российских покупателей для Xiaomi. Но передается ли некий фидбэк от российских пользователей в головной офис Xiaomi? Например, могут ли поклонники компании из России влиять на развитие, разработку и ценовую политику точно так же, как и пользователи в Европе и Китае?

- Каждый, кто хоть немного знает историю Xiaomi, в курсе, что компания изначально создавалась при поддержке сообщества, и все наши продукты по-прежнему разрабатываются с учетом мнения фанов. Яркий тому пример - упомянутый мной Mi TV. Наши российские фаны не только участвовали в раннем бета-тестировали, но и напрямую влияли на содержание продукта: не только аппаратное, но и программное.

- Планирует ли Xiaomi потихоньку отходить от демпинговой модели? Повышение цен на флагманские смартфоны и устройства, отказ от рекламы в прошивках, на которую жалуются очень многие пользователи.

- В прошлом году наш гендиректор Лэй Цзюнь дал обещание, что чистая прибыль со всех аппаратных устройств Xiaomi не превысит 5 процентов. Мы не видим никаких предпосылок даже для мыслей о том, чтобы нарушать это обещание. Если вам угодно - называйте это демпингом, но в нашей картине мира это всего лишь честное ценообразование. Что касается рекламы, то у пользователей MIUI есть возможность ее отключить, мы не стремимся агрессивно навязывать ее.

- Но ведь постоянно держать цены на таком уровне невозможно. Компания должна зарабатывать деньги, постоянно расти и развиваться. Разве 5 процентов достаточно? Рано или поздно модель должна быть пересмотрена.

- Как я уже и сказал, мы не намерены отступать от этой модели. Мы выпускаем множество различных устройств, которые позволяют получать нам прибыль на уровне других компаний. Этого хватает и на активный рост, и на развитие.

- Многие пользователи и журналисты отмечают, что в арсенале Xiaomi стало слишком много похожих друг на друга устройств. Схожие качества, характеристики, цена... Далеко за примерами ходить не нужно - можно вспомнить Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T, Pocophone F1... Не считаете ли вы, что, выпуская такое количество смартфонов в одном сегменте, вы сами у себя съедаете долю и путаете потребителя? Или это как раз тот случай, когда удается получать прибыль?

- Каждое из этих устройств имеет свои отличительные особенности. Если мы говорим о Pocophone, то тут следует отметить, что этот суббренд имеет другое позиционирование по отношению к линейке Mi. В то время как Xiaomi Mi - это флагманские устройства, которые задают стандарты в индустрии, POCOPHONE стремится переосмыслить пользовательский опыт, предлагая максимальную производительность без излишеств. Если же мы рассматриваем устройства линейки Mi, то тут каждое устройство обязательно найдет своего покупателя - ведь, помимо флагманских характеристик, каждый смартфон имеет свою индивидуальность. Например, Mi 9 SE придется по вкусу любителям компактных размеров, Mi 9 станет отличным выбором для тех, кто любит получать от смартфона по максимуму, Mi 9T имеет необычный дизайн с выдвижной камерой. Покупателю лишь нужно сделать выбор и решить, какой продукт ему по душе.

- Тем не менее вы все равно фактически убиваете несколько своих смартфонов своей же конкуренцией. Вы действительно считаете, что на длинной дистанции это никак не отразится на прибыли и продажах?

- Как уже было сказано ранее - нет, ведь это смартфоны с изначально разным позиционированием и со своими фишками.

- Xiaomi - очень популярный бренд в России. Согласно последней статистике IDC, доля компании на рынке смартфонов в России составляет 14 процентов - это третье место в общем рейтинге. Результаты действительно впечатляют, если учесть тот факт, что всего два года назад, этот показатель составлял лишь один процент. Как вы считаете, с чем связан столь быстрый рост? Это исключительно ценовая политика компании, или есть что-то, что пользователи ценят и любят в смартфонах именно компании Xiaomi?

- "Отличные продукты по честным ценам" и "инновации для каждого" - это то, чем мы руководствуемся в своей работе. Действительно, многие пользователи ценят нас за то, что мы устанавливаем справедливые цены на наши продукты, но это далеко не единственный критерий выбора. Наша база фанатов постоянно увеличивается, и это в первую очередь связано с тем, что у Xiaomi выстроен прямой диалог с сообществом, и мы стремимся стать другом для своих пользователей. Мы прислушиваемся к мнению своих потребителей и непрерывно совершенствуем продукцию и нашу деятельность в целом в соответствии с тем фидбэком, которой от них получаем.

- На ваш взгляд, почему компания выбрала своим вектором развития постоянную связь с сообществом, сделала ставку на клиентоориентированность?

- Наверняка у многих из нас есть такой друг, с которым мы вместе учились в школе или институте. Проходит много лет, он находит высокооплачиваемую работу, уезжает в большой город и в какой-то момент начинает смотреть на бывших однокашников свысока. Он уже не такой, как прежде, и вам больше не интересно встречаться с ним в соседнем баре, как это было в старые годы. С самых первых лет существования компании для нас стало очевидно, что если нам хочется сохранить и преумножить первоначальный успех, нам ни в коем случае нельзя меняться. Нельзя превращаться в корпоративных снобов, которые когда-то воспользовались открытостью и дружелюбием сообщества, а затем начали зарабатывать на этом сообществе деньги. Быть друзьями фанов, принадлежать вместе с ними к одной семье, к одному биологическому виду - вот наша ключевая ценность, которая лежит в основе Xiaomi.

- Как вы планируете расширять свое присутствие на российском рынке? Будут линовые интересные партнерские соглашения - например, с Mail.Ru Group, какими-нибудь банками или с тем же Яндексом, который сейчас активно интегрирует Алису?

- Да, конечно. Как мы уже неоднократно отмечали, Россия - очень важный рынок для нас. Мы всегда открыты к партнерствам: как к разовым, так и к долгосрочным. Мы гордимся нашим сотрудничеством с Яндексом, и пока мы с вами разговариваем, в Пекине сидят инженеры этой компании и непрерывно "знакомят" устройства Xiaomi с Алисой. Можно говорить, что эта дружба только начинается. По поводу других совместных проектов с российскими компаниями: скоро обязательно случится что-нибудь интересное, так что следите за новостями!

- Немного о личном: судя по вашему Twitter-аккаунту, вы довольно часто гуляете по Москве, фотографируете и очень тепло относитесь к России. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще решились на переезд и работу здесь? Сыграла ли какую-нибудь роль личная любовь к нашей стране или может что-то другое?

- Как вы верно подметили, одним из ключевых факторов переезда в Россию стала любовь к вашей стране. Ее богатая культура, народ, жажда к свободе - это все действительно так сильно западает в душу, что рано или поздно ты невольно влюбляешься. Лично я, когда только начинал учебу в университете и изучение русского языка, понял, насколько мне все это близко, насколько мне нравится русская литература и поэзия, как сильно мне хочется погрузиться в это все лично. Как видите - я не пожалел, раз мы стоим здесь сегодня с вами и беседуем (улыбается).

- Назовете ваш любимый продукт от Xiaomi?

- Каждый текущий смартфон Xiaomi (смеется).

- То есть как только выходит новый смартфон, вы перестаете любить старый?

- Конечно нет, разве что совсем чуть-чуть. Я считаю, что каждый наш смартфон чем-то уникален и заслуживает любви. Но новые все равно лучше (смеется).

- А самый неудачный продукт сможете назвать? Такой ведь наверняка есть!

- Да, есть (улыбается).

- Какой же? Случайно не Mi A3?

- Просто намекну, что это смартфон без NFC.

- Их же довольно много! Например, все модели Redmi до версии Note 8 Pro.

- Ну, вот будем стараться больше не допускать смартфонов без NFC.

- Ладно, за креативность вас можно похвалить. Думаю, читатели все поняли сами. До прихода в Xiaomi вы успели поработать в компаниях-конкурентах - Meizu и Huawei. Как так получилось? Вынесли ли вы оттуда какой-то полезный опыт и навыки?

- Во-первых, я бы не сказал, что данные компании являются нашими конкурентами. Знаете, в Китае считают, что самое главное в бизнесе - дружба и взаимовыручка. Конечно, Xiaomi - совсем другая компания. У нее свои цели, своя миссия, и сравнивать эти компании я бы лично не стал. Но это совершенно не значит, что мы не можем дружить брендами. Я действительно очень многое получил, поработав в Huawei и Meizu. Они дали мне большой опыт, определенный багаж знаний, даже некую страсть в своем роде. Так что я могу смело заявить, что это не конкуренты, а наши друзья.

- А компания Xiaomi как-нибудь поддерживает Huawei в связи с ситуацией на мировой арене? (имеются в виду санкции США против Huawei)

- Разумеется! Мы и еще несколько крупных китайских корпораций, включая холдинг BBK (Oppo, Oneplus, Vivo и realme) и Tencent помогаем Huawei и в информационной поддержке, и в закрытом тестировании их фирменной операционной системы (речь идет о Harmony OS). С нашей стороны было бы неправильно оставлять друзей в беде и заниматься пустой болтовней, как это делают некоторые игроки.

- Сравните развитие технологий в Китае и России. Чем мы отличаемся, а чем похожи?

- Я бы сказал, что главной особенностью китайского рынка является его емкость, потому что наш рынок - это совсем другой мир. У нас большое население, у нас довольно большой спрос как на электронику, так и на товары повседневного использования. Наш рынок довольно непросто изучать, ибо изменения на нем происходят буквально каждый день. В России с этим гораздо проще, так как рынок здесь более стабилен, спрос одинаков, а запросы пользователей довольно конкретны и понятны. Кроме того, благодаря изучению китайского рынка мы можем угадывать запросы пользователей российского рынка в будущем - прослеживается абсолютно четкая тенденция глобализации и развития довольно похожих технологий в наших странах.

- Можете назвать три вещи, которые вам больше всего нравятся в повседневной жизни в Москве?

- Первая вещь, которая мне безумно нравится в Москве - это метро. Оно удобное, большое, на нем действительно удобно добираться до разных концов города. Вторая вещь - парки. Они красивые, умиротворяющие и спокойные. В Китае с этим все не так хорошо. Ну и третья вещь - инфраструктура. В Москве очень быстро развиваются современные технологии, что не может не радовать.

- А назовете три вещи, которые не нравятся?

- Суета, климат и, наверное, пробки.

- Думаю, это последний вопрос, который задам вам сегодня. Что вы посоветуете нашим читателям? Дайте какой-нибудь мудрый совет, как реализовывать себя в жизни.

- Во-первых: век живи - век учись! Во-вторых, хотел бы процитировать девиз нашей компании: всегда верьте, что случится что-то прекрасное. Верьте в чудесное, верьте в себя.