"Сбербанк" запустил новое приложение. Оно помогает заказывать еду в ресторанах

"Сбербанк" объявил о запуске приложения SberFood, которое позволяет бронировать столики в ресторанах, предзаказывать блюда, а также делить счет и включать в него чаевые.

Программа доступна на платформах iOS и Android. В ней также предусмотрена возможность участия в акциях и программах лояльности от ресторанов. Всего с платформой сотрудничают 50 тысяч ресторанов, в 10 тысячах из них можно заказать столик через приложение, еще 400 позволяют оплатить заказ без ожидания, пока официант разделит заказ и принесет чек, 100 ресторанов-партнеров позволяют предварительно заказать блюда, говорится в сообщении.

Разделить счет и оплатить его можно через платежные системы Apple Pay и Google Pay, после оплаты можно оставить чаевые - безналичным способом.

Авторизация в SberFood работает через Sberbank ID или по номеру мобильного телефона.