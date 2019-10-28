Шнуров: Участники "Ленинграда" с облегчением приняли роспуск группы

Российский певец, актер и предприниматель Сергей Шнуров, только что завершивший прощальный стадионный тур, после чего группировка "Ленинград" распускается, дал ряд комментариев.

Заметив, в частности, в интервью РИА Новости, что за былинное бесстыдство коллектива ему не стыдно и никакого груза ответственности за то, что легендарная группа опять прекратила свое существование, не испытывает.

Более того, это - облегчение. Как заверил Шнуров, все остальные участники "Ленинграда" такому повороту даже возликовали.

"Они обрадовались! Наконец-то, говорят, мы выйдем на пенсию", - сообщил артист.

Напомним: распускать группу Шнурову не впервой. Кроме того, у него перманентно возникали и сторонние проекты. В свете чего логичен вопрос: что дальше?

Как заметил Сергей, пока такое обсуждать рано. "Я не знаю, это же в планах. И в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове", - сказал музыкант.

Соответственно, вероятность новой группы не отметая.