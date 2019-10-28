Скворцова заявила об уменьшении числа ВИЧ-инфицированных в России

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала об уменьшении числа новых случаев инфицирования ВИЧ. Об этом сообщает сайт KP.Ru.

По словам министра, ситуация начала меняться после работы с молодым поколением. "Последние 3 года мы работаем активно с молодежью, проясняем способы профилактики ВИЧ", - рассказала она. В прошлом году тестирование на ВИЧ прошли 30 миллионов человек. Это самый высокий показатель в мире, отметила Вероника Скворцова.

Также он рассказала, что за последние два года (впервые с 2000-х гг.) число новых случаев инфицирования не увеличивается, а за прошлые 9 месяцев эта цифра даже уменьшилась.

Также глава Минздрава отметила, что заболевание может встретиться не только у наркоманов, но и среди благополучных слоев населения. "На первом месте среди причин заражения ВИЧ сейчас в России - гетеросексуальные половые контакты", - объяснила Скворцова.

Бесплатное лечение от ВИЧ-инфекции в России получают сегодня 66% больных, которые обратились к врачам. Министерство планирует увеличить эту цифру к концу года до 75%, а в следующем году довести показатель до 90%.