Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают сражения в регулярном чемпионате.

Накануне столичный "Спартак" порадовал многочисленную армию своих поклонников, одержав домашнюю победу над рижским "Динамо" - 3:2.

"Красно-белые" в первых двух периодах забросили в ворота соперника три шайбы, а рижане смогли найти ключи к воротам "Спартака" лишь в третьей двадцатиминутке. Героем дня стал защитник москвичей Андрей Кутейкин, который в этой встрече набрал два очка, сделав две голевые передачи.

Для команды Олега Знарка эта победа стала четвертой подряд в регулярном чемпионате. На пресс-конференции Знарок даже позволил себе улыбнуться:

- Наверное, за исключением третьего периода мы довольны игрой. На самом деле и в третьем периоде, если убрать некоторые моменты, тоже неплохо играли. Выстояли в концовке, добились нужного результата. Это была важная игра для нас. Благодарен игрокам, все - молодцы.

В свою очередь, наставник "Динамо" Гиртс Анкипанс также нашел хорошие слова в адрес своей команды:

- В принципе, хорошая игра, которая наверняка понравилась зрителям. "Спартак" поздравляю с победой. Жалко, что мы даже одно очко не взяли сегодня. Много бросали и много атаковали, но не забили. Хочу сказать спасибо команде за третий период. Играли хорошо, но это спорт, и кто-то должен проигрывать.

Продолжает радовать болельщиков ЦСКА. В выездном матче против омского "Авангарда" армейцы добились победы в серии буллитов - 2:1.

Подопечные Игоря Никитина продолжают лидировать на Западе.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Авангарда" Боб Хартли особо отметил командную игру в исполнении "красно-синих":

- Я горжусь тем, как мы сражались. Считаю, что по ходу мы прибавляли, играли сильнее и сильнее. Мне понравилось то, как провели третий период. Естественно, ЦСКА - это очень сильный противник, и против них всегда непросто играть. Посмотрите только, как мало шайб они пропускают. Считаю, что мы также здорово сыграли: была хорошая нейтрализация меньшинства, а мы дали им не так много шансов. Когда игра переходит в овертайм и серию буллитов, я всегда повторяю, что это лотерея. Это можно сравнить с тем, когда подбрасываешь монетку: ты никогда не знаешь, какой будет исход. Повезло ЦСКА, мои поздравления.

Вы держали в уме финал прошлого сезона или уже отпустили?

Боб Хартли: Естественно, я отпустил предыдущие встречи в плей-офф, прошлым я никогда не живу. Но ЦСКА, можно смело сказать, лучший клуб в Лиге. Посмотрите только: у них абсолютно нет прорех, здорово все действуют и в нападении, и в защите, шикарная командная игра. Поэтому всегда, когда ты встречаешься с таким оппонентом, - это прекрасный опыт и для твоей команды в том числе. Ну и за две встречи, которые мы провели в этом сезоне, мы взяли три очка из четырех возможных: я думаю, что немногие команды могут таким похвастаться. Конечно, хотелось бы четыре из четырех, но противник очень силен.

В еще одном матче дня "Куньлунь" оказался сильнее подольского "Витязя" - 4:2.

Хет-триком отметился американский форвард Эндрю Миллер.

У подмосковной команды можно отметить Алексея Макеева, который сделал голевую передачу и стал рекордсменом клуба в КХЛ по набранным очкам (167). "Витязь" не может одержать победу в четвертом матче кряду. В следующей игре подольская команда встретится с петербургским СКА, который установил антирекорд, проиграв последние пять матчей.

Тем временем

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который достиг отметки в 400 побед. Ближайшим преследователем Квартальнова является главный тренер "Спартака" Олег Знарок (371 победа), на третьем месте в списке идет бывший наставник "Ак Барса" - Зинэтула Билялетдинов (360).