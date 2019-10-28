Новости

Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом 19:56
Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба 19:46
В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям 19:19
На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника" 19:08
Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем 18:54
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле 18:52
На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды 18:49
Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве 18:47
В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов 18:45
В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 18:27
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 18:18
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 18:12
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны 18:00
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки 17:53
В Кировской области завели уголовное дело по ДТП с четырьмя погибшими 17:51
Аквалангисты Каспийской флотилии показали новую технику подводного боя 17:45
Подлодки "Уфа" и "Магадан" заложат в Петербурге 17:40
Пензенская полиция проверит видео с издевательствами над котенком 17:35
Из красноярского отеля эвакуировали 100 человек 17:31
Профсоюзы на выборах в Беларуси выдвинут более шести тысяч наблюдателей 17:30
В Петербурге подростка поместили в психлечебницу после убийства матери 17:25
В Петербурге няню ребенка обвинили в краже денег у хозяев 17:22
Пищекомбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей 17:17
Фестиваль "Московская премьера" откроется новым фильмом Алексея Федорченко 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 19:24
Рубрика: Спорт

Столичные шайбы

"Красно-белые" одержали четвертую победу подряд в КХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Клубы Континентальной хоккейной лиги продолжают сражения в регулярном чемпионате.
На домашнем льду "Спартак" оказался удачливее рижского "Динамо" - 3:2. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС На домашнем льду "Спартак" оказался удачливее рижского "Динамо" - 3:2. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
На домашнем льду "Спартак" оказался удачливее рижского "Динамо" - 3:2. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Накануне столичный "Спартак" порадовал многочисленную армию своих поклонников, одержав домашнюю победу над рижским "Динамо" - 3:2.

"Красно-белые" в первых двух периодах забросили в ворота соперника три шайбы, а рижане смогли найти ключи к воротам "Спартака" лишь в третьей двадцатиминутке. Героем дня стал защитник москвичей Андрей Кутейкин, который в этой встрече набрал два очка, сделав две голевые передачи.

Питерский СКА проиграл пять матчей подряд в КХЛ

Для команды Олега Знарка эта победа стала четвертой подряд в регулярном чемпионате. На пресс-конференции Знарок даже позволил себе улыбнуться:

- Наверное, за исключением третьего периода мы довольны игрой. На самом деле и в третьем периоде, если убрать некоторые моменты, тоже неплохо играли. Выстояли в концовке, добились нужного результата. Это была важная игра для нас. Благодарен игрокам, все - молодцы.

В свою очередь, наставник "Динамо" Гиртс Анкипанс также нашел хорошие слова в адрес своей команды:

- В принципе, хорошая игра, которая наверняка понравилась зрителям. "Спартак" поздравляю с победой. Жалко, что мы даже одно очко не взяли сегодня. Много бросали и много атаковали, но не забили. Хочу сказать спасибо команде за третий период. Играли хорошо, но это спорт, и кто-то должен проигрывать.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Спасший команду Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

Продолжает радовать болельщиков ЦСКА. В выездном матче против омского "Авангарда" армейцы добились победы в серии буллитов - 2:1.

Подопечные Игоря Никитина продолжают лидировать на Западе.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Авангарда" Боб Хартли особо отметил командную игру в исполнении "красно-синих":

- Я горжусь тем, как мы сражались. Считаю, что по ходу мы прибавляли, играли сильнее и сильнее. Мне понравилось то, как провели третий период. Естественно, ЦСКА - это очень сильный противник, и против них всегда непросто играть. Посмотрите только, как мало шайб они пропускают. Считаю, что мы также здорово сыграли: была хорошая нейтрализация меньшинства, а мы дали им не так много шансов. Когда игра переходит в овертайм и серию буллитов, я всегда повторяю, что это лотерея. Это можно сравнить с тем, когда подбрасываешь монетку: ты никогда не знаешь, какой будет исход. Повезло ЦСКА, мои поздравления.

Вы держали в уме финал прошлого сезона или уже отпустили?

Боб Хартли: Естественно, я отпустил предыдущие встречи в плей-офф, прошлым я никогда не живу. Но ЦСКА, можно смело сказать, лучший клуб в Лиге. Посмотрите только: у них абсолютно нет прорех, здорово все действуют и в нападении, и в защите, шикарная командная игра. Поэтому всегда, когда ты встречаешься с таким оппонентом, - это прекрасный опыт и для твоей команды в том числе. Ну и за две встречи, которые мы провели в этом сезоне, мы взяли три очка из четырех возможных: я думаю, что немногие команды могут таким похвастаться. Конечно, хотелось бы четыре из четырех, но противник очень силен.

Дубль Свечникова принес победу "Каролине" в матче НХЛ

В еще одном матче дня "Куньлунь" оказался сильнее подольского "Витязя" - 4:2.

Хет-триком отметился американский форвард Эндрю Миллер.

У подмосковной команды можно отметить Алексея Макеева, который сделал голевую передачу и стал рекордсменом клуба в КХЛ по набранным очкам (167). "Витязь" не может одержать победу в четвертом матче кряду. В следующей игре подольская команда встретится с петербургским СКА, который установил антирекорд, проиграв последние пять матчей.

Тем временем

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который достиг отметки в 400 побед. Ближайшим преследователем Квартальнова является главный тренер "Спартака" Олег Знарок (371 победа), на третьем месте в списке идет бывший наставник "Ак Барса" - Зинэтула Билялетдинов (360).

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Рига Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы "Куньлунь Ред Стар" Спортивные организации Хоккейные клубы "Витязь" Чемпионат КХЛ 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
ЕС предоставил новую отсрочку по Brexit