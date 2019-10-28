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28.10.2019 19:23
Рубрика: Спорт

Девушки бросили

Известны три участника полуфиналов женского Кубка России
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В розыгрыше Кубка страны среди женских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), известны уже три участника полуфинала. Это курское и новосибирское "Динамо", оренбургская "Надежда".

Четвертьфиналы проходят из одного матча. Еще в первой декаде октября курянки на выезде переиграли "Спарту энд К" из подмосковного города Видное - 80:77. А уже в конце месяца состоялись еще две встречи. "Надежда" в Москве без проблем взяла верх над столичным "Динамо" - 80:62, представитель второго дивизиона чемпионата России (Суперлиги 1) "Ростов-Дон-ЮФУ" дома дал бой новосибирскому "Динамо", но добиться успеха все же не смог - 86:97.

Матч на берегах Дона был интересен прежде всего тем, что в составе хозяек выступает 20-летний форвард Анна Зайцева. Ее новый главный тренер сборной России Александр Ковалев включил в список кандидатов на участие в ноябрьских квалификационных играх чемпионата Европы-2021. Очень давно в главной команде страны не было девушек из клубов второго дивизиона чемпионата страны.

Фото: Олег Пекарь/ БК "Химки"
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Зайцева провела встречу выше всяких похвал: за 33 минуты нахождения чистого времени на площадке ростовчанка совершила так называемый "дабл-дабл" - 23 очка и 12 подборов. Поскольку по регламенту Кубка страны участники этого турнира обязаны выступать только российскими игроками, то сибирячкам пришлось обойтись без своих заокеанских легионеров Майи-Мари Лэнглуа, Джейми Скотт и Рут Хэмблин, которые приносят "бело-голубым" львиную долю очков в Премьер-лиге. Только в заключительной четверти гостьи, задействовавшие лишь семь баскетболисток, склонили чашу весов на свою сторону.

В полуфиналах, ориентировочно назначенных на 24 ноября, курское "Динамо" сыграет с новосибирскими одноклубницами, "Надежда" встретится с победителем игры между действующим обладателем приза УГМК (Екатеринбург) и столичным МБА. Этот матч состоится 10 ноября. Привычный ранее "Финал четырех" в этом сезоне упразднен, сражения за трофей и за третье место назначены на 22 декабря.

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