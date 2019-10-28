Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет

Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) представили исследование, доказывающее, что причиной краха Аккадской империи стали сильные зимние бури, а не военное вторжение.

Отчет об исследовании опубликован на сайте университета. Ученые провели так называемые палеоклиматические реконструкции температурных и гидрологических изменений в районах вокруг археологического объекта Телль-Лейлан.

Это древнее поселение считалось центром мощной Аккадской империи - первой известной империи Месопотамии, которая процветала с XXIV по XXII вв. до н.э. Она первой освоила систему ирригации, что дало ей огромные преимущества.

Однако населенные пункты этой империи около 4200 лет назад внезапно были покинуты населением, что привело к неожиданному краху этого государства. Лишь 300 лет спустя жители начали возвращаться в эти места.

До сих пор считалось, что основной причиной краха империи стало вторжение в Месопотамию других народов и вооруженные конфликты. Однако новое исследование доказывает, что важную роль сыграло изменение климата.

Ученые провели геохимический анализ шести 4100-летних ископаемых кораллов из Оманского залива. Он показал, что краху Аккадской империи предшествовал "продолжительный зимний сезон". Изучение кораллов дало доказательства того, что этим регионом надолго завладели зимние пылевые бури.

Сравнение ископаемых образцов с современными кораллами помогло определить уровень выпадения осадков. Оказалось, что во времена распада империи Месопотамия значительно пострадала от длительных засушливых зимних периодов.

Воздействие пылевых бурь и отсутствие осадков могло вызвать серьезные сельскохозяйственные проблемы, считают исследователи. А это, в свою очередь, могло привести к социальной нестабильности и голоду, которые спровоцировали гражданские беспорядки. Кстати, оба этих фактора ранее тоже связывали с распадом империи, но не придавали им большого значения.

"Хотя официальным признаком краха Аккадской империи является вторжение в Месопотамию других народов, наши ископаемые образцы показали, что изменения климата значительно способствовали упадку империи, - говорит соавтор работы Цуоши Ватанабэ. - Дальнейшие междисциплинарные исследования помогут улучшить наше понимание связей между изменениями климата и человеческими обществами в прошлом".