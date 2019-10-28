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Старые iPhone могут превратиться в "кирпичи" 3 ноября

Текст:   Антон Благовещенский
28.10.2019,  
16:44
Фото: Эльмира Аширова/РГ Фото: Эльмира Аширова/РГ
Фото: Эльмира Аширова/РГ

Владельцам смартфонов iPhone 5, выпущенных в далеком 2012 году, стало доступно обновление iOS 10.3.4, которое очень настоятельно рекомендуется установить.

У тех пользователей, которые не накатят прошивку, смартфоны превратятся в практически бесполезные "кирпичи" - на них нельзя будет пользоваться магазином App Store, облачным сервисом iCloud, просматривать веб-страницы и сообщения электронной почты.

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В пояснении на официальном сайте Apple говорится, что в iOS 10.3.4 поддерживается обновленный формат установки времени, которое автоматически настраивается через GPS.

Если пользователь не успеет установить обновление до 3 ноября, то оно перестанет быть доступным "по воздуху". Для восстановления корректной работы iPhone 5 будет необходимо подключать смартфон к компьютеру и обновлять вручную.

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