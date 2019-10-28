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28.10.2019 18:52
Рубрика: Культура

Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле

Текст: Александр Алексеев
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Фото: Пресс-служба Стаса Пьехи Фото: Пресс-служба Стаса Пьехи
Фото: Пресс-служба Стаса Пьехи
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Стас Пьеха пригласил в этот вечер на сцену тех, с кем пел свои самые яркие хиты: Ирину Дубцову, Валерию, Татьяну Буланову, Славу. И тех, кто их сочинял. Автор песен "Она не твоя", "Девочка на шаре" и "На ладони линия" Виктор Дробыш, являющийся продюсером Стаса Пьехи еще с "Фабрики звезд"-4, тоже вышел на сцену, аккомпанировал на рояле.

На сцене была выстроена технически сложная и многоуровневая конструкция. Дуэт с певицей Славой "Я и ты" благодаря этому эффектно сопровождал цирковой номер, а песню "Отпусти", спетую вместе с Валерией, поддерживал танцевальный выход шоу-балета "Тодес". Появлялись на этих нескольких этажах то шоу ударников, то духовой оркестр, то струнная группа. А сам артист меж тем легко, остроумно и интересно вел концерт, рассказывал о себе, песнях, содружествах. Читал собственные стихи. Приглашал все новых участников, приехавших спеть вместе с ним.

С Татьяной Булановой Стас Пьеха исполнил "Я буду очень по тебе скучать", с Еленой Ваенгой - "У меня на губах"…

Пришла на концерт и мама артиста - певица Илона Броневицкая. Поздравила с юбилеем. А он прочитал посвященные ей стихи…

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Жалко только, что звездная бабушка Эдита Пьеха приехать не смогла. Зато Стас исполнил со сцены сразу несколько ее хитов из 60-х-70-х: "Хорошо", "Манжерок", "Наш сосед".

Под бойкий ритм строчек "Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем доме поселился удивительный сосед" кто-то уже танцевал, а кто-то невольно ностальгически смахивал слезу…

А в коде уже неожиданно прозвучал хит Bitter Sweet Symphony английской брит-поп группы Verve, известный ныне и по исполнению немецкого скрипача Дэвида Гаррета. Тем интереснее будет ждать следующие 15 лет Стаса Пьехи…

Фото: Пресс-служба Стаса Пьехи
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