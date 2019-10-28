Главным событием 14-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) стала уверенная победа "Спартака" в дерби над "Локомотивом" (3:0). "Красно-белые" впервые выиграли при новом тренере Доменико Тедеско и заметно улучшили свои позиции в турнирной таблице.

- Никогда не скажу, сколько времени мне необходимо на реализацию потенциала команды. Четыре месяца или недели - я не буду конкретизировать, - отметил Тедеско.

Этот вопрос был не случаен. Предшественник Тедеско Олег Кононов в начале своей работы в "Спартаке" обещал, что за 3-4 месяца поставит команде игру. Но ни по прошествии этого срока, ни после него Кононов так и не сумел реализовать свои идеи. И ему частенько припоминали те слова, заложником которых он, собственно, и стал.

В отличие от Кононова, Тедеско обходится без подобных обещаний. Вообще новый рулевой "Спартака" - полный антипод своего предшественника. Он активен на бровке, постоянно что-то подсказывает своим игрокам, спорит с судьями, за что уже успел получить желтую карточку. Да и отвечает он на вопросы журналистов более охотно, не избегая никаких тем.

- Очень рад, что сегодня удалось победить. Хотя, считаю, результат игры великоват. Если смотреть на счет и вырвать его из контекста, можно подумать, что все было идеально. Но это не так, - подчеркнул Тедеско. - Есть много моментов, над которыми нужно работать. Мы уже говорили об этом в раздевалке в перерыве, кое-что поправляли. Сегодняшний успех был достигнут за счет упорной работы, компактности в обороне, самоотверженности и слаженности всего коллектива.

По словам Тедеско, самое сложное для него сейчас заключается в том, что у него слишком молодая команда. И ей нужно время, чтобы выйти на лидирующие позиции.

Методы Тедеско пришлись по душе игрокам "Спартака". Капитан "красно-белых" Георгий Джикия отметил, что футболисты кайфуют от идей Тедеско.

- Новый тренер всегда приносит с собой перемены. Если вы обратили внимание, мы играли по новой схеме, и получилось очень удачно. Нам нужно дальше тренироваться и стараться. Нам нравятся задумки Тедеско, футболисты кайфуют. Посмотрим, что будет дальше. Нужно закреплять успешные моменты, - подчеркнул Джикия.

Что касается "Локомотива", то "красно-зеленые" потерпели уже второе домашнее поражение в сезоне. В первом команда Юрия Семина уступила "Ростову" (1:2), проведя в общем-то приличный матч по качеству. Чего не скажешь о встрече со "Спартаком", в которой "железнодорожники" достойно смотрелись до перерыва, после чего заметно сдали и позволили сопернику забить в свои ворота три мяча.

Доменико Тедеско: От меня никто ­никогда не услышит, сколько времени нужно на построение игры - ­четыре месяца, год или пять лет. Это невозможно сказать

Впрочем, по мнению Семина, поражение от "Спартака" может пойти его команде на пользу. При этом Юрий Павлович обвинил своих футболистов в нехватке желания победить "красно-белых".

- Сегодня мы были, мягко говоря, плоховаты, особенно во втором тайме. Имели преимущество во владении мячом, но не хватило резкости, - признался Семин. - Мы были какими-то заторможенными. 0:3 - это даже хорошо. Самое главное в футболе - желание выиграть. Для меня стало неожиданностью, что во второй половине у нас его было немного.

Тем временем в очередной раз разочаровал своих болельщиков ЦСКА. Уступив в дерби "Динамо" (0:1), "красно-синие" не смогли воспользоваться осечками некоторых лидеров и еще больше отстали от топ-4.

Справедливости ради - армейцам крупно не везет. Почти во всех тех матчах, в которых команда Виктора Гончаренко терпела неудачи, у нее были шансы на лучший результат. К примеру, в поединке с "Ференцварошем" в Лиге Европы ЦСКА не реализовал кучу моментов и пропустил в концовке. В дерби с "Динамо" было примерно то же самое: уже в первом тайме Никола Влашич не забил пенальти, а свой единственный мяч гости провели уже на 85-й минуте.

- Если идет черная полоса, то она у всех и во всех эпизодах. Я говорю не только о Влашиче, но и Чалове. Когда ты обыгрываешь "Реал", то взлетаешь очень высоко. Стоит упасть глубоко, чтобы вернуться. Такие ситуации бывают. Что касается кризиса, то любые мои слова журналисты могут развернуть и меня ими же бить. Мы идем по своему пути и не намерены с него сворачивать, - рассказал Гончаренко.