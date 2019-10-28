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28.10.2019 06:00
Рубрика: Спорт

Терещенко не смог удержать победу

Текст: Максим Домчев
Фото: Фото: пресс-служба Panis Barthez Competition
Фото: Фото: пресс-служба Panis Barthez Competition

В Португалии прошел последний этап Европейской серии Ле-Ман, победителем которого едва не стал российский гонщик команды Panis Barthez Competition Константин Терещенко. Однако, лидируя по ходу гонки, он стал лишь восьмым.

Последняя в сезоне гонка европейского сезона серии Ле-Ман прошла на португальском автодроме Алгарве. У команд и пилотов была возможность поправить свое турнирное положение, так что болельщики были вправе ждать горячей, бескомпромиссной борьбы и во время квалификации, и в ходе самой гонки.

Португальская трасса одна из самых молодых из числа тех, что принимают заезды европейской серии Ле-Ман. На строительство автодрома, на территории которого помимо гоночной трассы протяженностью 4692 метра находится шикарный пятизвездочный отель, трасса для картинга, технологический парк и спортивный комплекс, было потрачено четверть миллиарда долларов.

И вовсе не удивительно, что возведенный в 2008-м году за рекордные сроки (всего 7 месяцев) спортивный объект получил сертификат соответствия Международной мотоциклетной федерации (FIM) спустя всего два дня после сдачи в эксплуатацию. И благословения Международной автомобильной ассоциации (FIA) не пришлось ждать долго - трасса получила "добро" от высшей инстанции всего через 2 дня после "да" от FIM.

Всего 2 недели спустя после окончания строительства трасса приняла этап Superbike World Championship и попала в сферу интересов Ф1. В 2017-м году здесь прошел финал ELMS, перенесенный с трассы в Эшториле. Так что уютный португальский городок, несмотря на совсем юный возраст местной трассы, уже успел стать своим и для профессионалов, и для любителей мира моторов.

Победу в гонке одержал экипаж команды IDEC Sport под номером 28. Этот успех позволил французскому коллективу завоевать чемпионский титул. Возглавлявшие до гонки турнирную таблицу пилоты G-Drive Racing Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт финишировали лишь на шестой позиции. Таким образом, российская команда впервые за 4 года не смогла одержать победу в чемпионате.

Российский гонщик Константин Терещенко и его напарники по экипажу № 24 команды Panis Barthez Competition в какой-то момент даже захватили лидерство в гонке, но в итоге расположились на восьмой строчке в протоколе, набрав 4 очка.

Спорт
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