Сара Коннор и ее сын Джон "отменили" мрачное будущее с восстанием железных машин, но вместо него наступило другое мрачное будущее с восстанием железных машин, а Джона Коннора все равно убил Терминатор-Шварценеггер, но не тот, который утоп, а другой. После чего этот другой Терминатор-Шварценеггер остепенился, завел семью и занялся пошивом штор на заказ (нет, правда). То есть шестой "Терминатор", перечеркивающий события "Терминаторов" с третьего по пятый - и черт бы с ними, - по сути, заодно перечеркивает события первого и второго, накладываясь поверх. Такой вот палимпсест.

Меж тем из нового мрачного будущего, где все точно такое же, но разбушевался там не "Скайнет", а "Легион", в наши дни прибывает девушка-киборг. Она крепкая, мощная, но без регулярных внутримышечных уколов быстро выдыхается. Миссия ее - защитить мексиканскую пролетарочку от нападений мексиканского робота, состоящего из двух: жидкого и твердого, - и посланного, соответственно, оттуда же, из будущего, мексиканскую пролетарочку истребить. В подмогу девушке-киборгу и пролетарочке отряжены постаревшая Сара Коннор и грохнувший ее сына Терминатор-Шварценеггер, в котором проснулась совесть (нет, правда!).

Как однажды справедливо заметил Джеймс Кэмерон в мультсериале South Park, Джеймс Кэмерон делает то, что делает Джеймс Кэмерон, не ради Джеймса Кэмерона. Джеймс Кэмерон делает то, что делает Джеймс Кэмерон, потому что Джеймс Кэмерон - это Джеймс Кэмерон. Чем исчерпывающе объясняется, почему "Терминатор: Темные судьбы" получился таким, каким получился. Джеймс Кэмерон сделал - вернее, заставил Тима Миллера сделать - то, что уже сделал Джеймс Кэмерон. Фильм Джеймса Кэмерона. Который мы уже давным-давно видели. И тогда он был лучше.

Сформулируем очевидное: "Темные судьбы" - ремейк "Судного дня". С размаху много раз ударившийся головой о сердобольную промексиканскую повестку. Вы же хотите узнать, как трудно нынче живется мексиканцам? Отлично, устраивайтесь поудобнее.

На заводе, где трудится очередная последняя надежда человечества - не белый мужчина, как в проклятые нетолерантные времена, а правильная смуглая женщина - ее коллег и, в частности, родного брата заменяют роботами, лишая рабочих мест. Далее нас ведут путем несчастного мексиканского народа, окольными тропами через границу в США, где последнюю надежду человечества отлавливают солдаты. Чтобы мы смогли понаблюдать, в каких страшных условиях томятся мексиканские нелегалы ("- Где у вас содержатся заключенные? - Мы называем их задержанными"). Ведь именно этого вы ждали от "Терминатора", правда?

Рассудок из "Темных судеб" вышибло напрочь - еще разок напомним про остепенившегося совестливого робота-семьянина, - и политическая сознательность заняла весь освободившийся объем. Сара Коннор после открывающей сцены на бис врывается в фильм откуда ни возьмись, будто из воздуха материализуется, и хотя далее это формально даже кое-как объясняется, вопросов не становится меньше. Например, такой вопрос неумолимо встает: зачем она вообще нужна? Ну, кроме как чтобы играть на ностальгии одним своим присутствием и постоянно ныть о загубленной молодости. Зато Сара Коннор представляет сразу две социальные группы: женщины и пенсионеры, тем самым удваивая показатель инклюзивности, а также являет образ сильной независимой женщины - в довесок к уже имеющимся.

Не подводят разве что отточенные дрессировкой рефлексы: люди, киборги и роботы чисто на автомате выполняют положенные действия и манипуляции. Звоночек прозвенел - пора устроить погоню на оживленном шоссе. Дело к финалу - подыскиваем индустриальную локацию для последнего боя, вот гидроэлектростанция как раз подойдет. И все, что с этим связано, организовано с внушительным, без чувства меры размахом. Особенно бодания огромных самолетов на полном ходу среди облаков впечатляют.

В использовании компьютерной графики, даром что Кэмерон по спецэффектам всегда был номер один, тоже нет никакой меры, и злой твердо-жидкий робот, которому и так решительно не достает индивидуальности, не говоря уж о харизме, оттого выглядит совсем каким-то грустным неестественным дуболомом. При любом поползновении, выходящем за рамки обычной модели поведения "медленно ходить, пристально глядеть и бесстрастно произносить слова", он превращается в небезупречно отрисованную груду пикселей. Которая к тому же в основном терпеливо сносит бесконечные побои, оставляющие на бесплотном виртуальном теле красивые дырочки.

Если повнимательнее всмотреться в лицо актера Гэбриела Луны, то в едва уловимой полуулыбке, на дне карих глаз вы заметите это ощущение чудовищной обреченности. Да, мужик, ты здесь лишь для того, чтобы тебя два часа пинали, взрывали и расстреливали, и как бы ни был ты неотступен в своем стремлении уничтожить мелкую дрянь, в конце тебя все равно ждет бесславная смерть. Такова селяви, брат. И, судя по воодушевлению Джеймса Кэмерона, замахнувшегося на целую трилогию, нам всем издевательства над роботами, культовой дилогией и здравым смыслом еще терпеть и терпеть. Если, конечно, "Темные судьбы", не провалятся туда, куда им, по справедливости, и дорога.

2