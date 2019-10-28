Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Платить его будут не сами туристы, а объекты размещения - гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. При этом налог будет платиться как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг, в том числе питания, услуг бассейна и SPA, развлечений и т.д.

По информации АТОР, до конца 2020 года ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Но в 2021 году уже 2% от стоимости оказываемых услуг. Однако, как уточняют в АТОР, последнее слово в налоговом вопросе за президентом Эрдоганом, который имеет право уменьшить или увеличить ставку налога втрое.

На 2020 год турецкие отельеры уже озвучили цены и многие туроператоры уже выставили цены на туры будущего года. Поэтому в 2020 году оплачивать новый налог отельеры, скорее всего, будут сами. А вот в 2021 году "налог на проживание" будет включен в контрактинг всеми отелями, что приведет к повышению проживания для туристов, как минимум, на 2%, прогнозируют в АТОР.

Пока же предполагается, что в следующем сезоне отдых в Турции и без налога подорожает на 5 -15%.