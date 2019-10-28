Ученые объяснили, с чем связано рекордное уменьшение озоновой дыры

Площадь озоновой дыры существенно сократилась и стала самой маленькой с 80-х годов XX столетия, сообщает NASA.

По данным американского аэрокосмического агентства, в настоящее время размер дыры составляет 9,3 млн квадратных километров. Для сравнения: обычно к этому времени она разрастается до более чем 20 млн квадратных километров. Самый маленький размер был зафиксирован в 1983 году - 7,9 млн квадратных километров.

Что повлияло на существенное уменьшение дыры в этом году? Ученые не спешат связывать сокращение площади с тенденцией к ее восстановлению. Вероятной причиной уменьшения дыры они называют не результат действия Монреальского протокола 1985 года (международный протокол об охране озонового слоя), не общие усилия человечества по снижению выбросов углекислого газа, а изменения погоды.

Озоновая дыра обычно образуется на высоте от 12 до 20 километров в полярной стратосфере Южного полушария. Она достигает максимальных размеров в сентябре-октябре, затем исчезает к концу декабря до следующего года.

Чтобы действовали химические реакции, разрушающие озон, нужна низкая температура (ниже минус 78 градусов по Цельсию) и облака. Однако в нынешнем сентябре воздух над Антарктикой был рекордно теплым - на 29 градусов выше средних показателей.

В этой ситуации он стал активнее опускаться в нижнюю стратосферу и, таким образом, повысил ее температуру. А при потеплении полярные стратосферные облака, являющиеся одним из факторов разрушения озонового слоя, рассеиваются. При этом активные циклоны добавили богатый озоном воздух из других районов Южного полушария.

По словам Сьюзан Стрехан из NASA, такой природный феномен наблюдается в третий раз за последние сорок лет, благодаря которому уменьшался размер дыры: в 1988 году ее площадь составляла 10 млн квадратных километров, в 2002 - 12 млн квадратных километров, пишет Neue Zuercher Zeitung.

Изменится ли температура над Антарктикой в ходе потепления климата, все еще остается предметом дискуссий ученых. Однако, по их данным, несомненно то, что воздух в полярной стратосфере Южного полушария содержит все меньше тех искусственных веществ, которые способствуют истощению озонового слоя, включая известные хлорфторуглероды.

По оценкам экспертов, полное восстановление озона над Антарктикой можно ожидать только через несколько десятилетий. И лишь при условии, если озоноразрушающих веществ в воздухе будет стабильно мало.

Напомним, что озоновый слой, поглощая часть губительного ультрафиолетового излучения Солнца, создает приемлемые условия для жизни и развития всего живого на Земле.