Новости

Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России 15:27
ЦОДД просит автолюбителей с началом заморозков не ездить на летней резине 15:23
Богомолов расскажет о соцсетях на Петербургском культурном форуме 15:21
Стартовали российские продажи обновленного Land Rover Discovery Sport 15:20
Анджей Сапковский считает, что "Ведьмак" превзойдет "Игру престолов" 15:20
Ветеринар рассказал, почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами 15:09
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского 15:07
В тюменском селе рассказали о семье солдата, расстрелявшего сослуживцев 14:59
Чем Минск ответит на учения НАТО в Литве 14:56
На Кубани двое судей досрочно лишены полномочий 14:51
В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель, четыре человека ранены 14:47
Исследование: Россияне отказываются от составления списков покупок 14:35
Уральский школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа Пи 14:33
Ученые установили связь между избыточным потреблением соли и слабоумием 14:33
На Дону многодетные семьи освободили от транспортного налога 14:25
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву 14:21
Toyota отзывает в России больше 1 тысячи Land Cruiser Prado 14:18
МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми 14:13
Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет 14:10
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет 14:05
Россияне стали больше пользоваться таксофонами после отмены платы за звонки 14:03
Новый седан Mercedes-Benz S-класса будет похож на Tesla 14:00
В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент 13:49
Беларусь ответит на размещение войск у своих границ 13:47
Уральские летчики получили четыре ударных вертолета "Крокодил" 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 14:33
Рубрика: Общество

Ученые установили связь между избыточным потреблением соли и слабоумием

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперименты на мышах показали, что чрезмерное потребление соли вызывает у них аномальные отложения в мозге. Поскольку такие же отложения обнаруживаются у людей с болезнью Альцгеймера, вполне вероятно, что ухудшению когнитивных функций способствует диета с высоким содержанием соли.

Безусловно, хлорид натрия, известный в быту как поваренная соль, необходим человеку для поддержания хорошего здоровья. Однако если в рационе питания слишком много соли, то это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии и гипертонии.

Фото: iStock
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Кроме того, исследования показали, что диета с высоким содержанием соли вызывает у мышей слабоумие, потерю памяти. Мыши с трудом справлялись с привычными задачами, например с обустройством гнезда, а также показывали значительно худшие результаты в экспериментальных тестах на память. Выяснилось, что пересоленная пища способствовала чрезмерному образованию в тонком кишечнике молекул интерлейкина-17 (IL-17). Попадая в кровоток, эти молекулы способствуют расширению сосудов, в результате чего снижается кровообращение в мозге.

Основываясь на этих выводах, ученые из медицинского колледжа Корнелльского университета (США), предположили, что снижение общего мозгового кровотока может стать причиной слабоумия. Чтобы проверить эту гипотезу, они существенно увеличили в рационе животных содержание соли: норма была превышена в 8-16 раз. Такая диета привела к заметному снижению когнитивных способностей грызунов, сообщают авторы исследования в журнале Nature.

Мыши, в отличие от животных из контрольной группы, оказались неспособны запомнить путь по лабиринту или распознавать новые предметы.

Фото: iStock
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

Одно из возможных объяснений такого поведения дало сканирование мозга грызунов. Оказалось, в их мозге накопилось значительно больше тау-белков, чем у мышей из контрольной группы. Кроме того, было обнаружено, что высокое потребление соли ингибирует синтез оксида азота. А снижение уровня оксида азота приводит не только к ограничению кровотока, но и к увеличению активности фермента в клетках мозга, который стимулировал накопление тау-белков в виде отложений. Когда ученые восстановили выработку оксида азота у мышей, когнитивные способности животных улучшились. По словам Джузеппе Фарако, руководителя исследования, "результаты указывают на причинно-следственную связь между солью и патологией тау-белка".

Однако пока эти выводы распространяются только на мышей. До сих пор неясно, характерна ли установленная причинно-следственная связь для людей.

Между тем, подобные отложения также обнаружены в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Ученые давно подозревают, что нарушения в структуре тау-белка являются одной из причин болезни Альцгеймера. По всей видимости, значительное снижение потребления соли снижает риск развития когнитивных расстройств.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву