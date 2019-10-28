Ученые установили связь между избыточным потреблением соли и слабоумием

Эксперименты на мышах показали, что чрезмерное потребление соли вызывает у них аномальные отложения в мозге. Поскольку такие же отложения обнаруживаются у людей с болезнью Альцгеймера, вполне вероятно, что ухудшению когнитивных функций способствует диета с высоким содержанием соли.

Безусловно, хлорид натрия, известный в быту как поваренная соль, необходим человеку для поддержания хорошего здоровья. Однако если в рационе питания слишком много соли, то это способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии и гипертонии.

Кроме того, исследования показали, что диета с высоким содержанием соли вызывает у мышей слабоумие, потерю памяти. Мыши с трудом справлялись с привычными задачами, например с обустройством гнезда, а также показывали значительно худшие результаты в экспериментальных тестах на память. Выяснилось, что пересоленная пища способствовала чрезмерному образованию в тонком кишечнике молекул интерлейкина-17 (IL-17). Попадая в кровоток, эти молекулы способствуют расширению сосудов, в результате чего снижается кровообращение в мозге.

Основываясь на этих выводах, ученые из медицинского колледжа Корнелльского университета (США), предположили, что снижение общего мозгового кровотока может стать причиной слабоумия. Чтобы проверить эту гипотезу, они существенно увеличили в рационе животных содержание соли: норма была превышена в 8-16 раз. Такая диета привела к заметному снижению когнитивных способностей грызунов, сообщают авторы исследования в журнале Nature.

Мыши, в отличие от животных из контрольной группы, оказались неспособны запомнить путь по лабиринту или распознавать новые предметы.

Одно из возможных объяснений такого поведения дало сканирование мозга грызунов. Оказалось, в их мозге накопилось значительно больше тау-белков, чем у мышей из контрольной группы. Кроме того, было обнаружено, что высокое потребление соли ингибирует синтез оксида азота. А снижение уровня оксида азота приводит не только к ограничению кровотока, но и к увеличению активности фермента в клетках мозга, который стимулировал накопление тау-белков в виде отложений. Когда ученые восстановили выработку оксида азота у мышей, когнитивные способности животных улучшились. По словам Джузеппе Фарако, руководителя исследования, "результаты указывают на причинно-следственную связь между солью и патологией тау-белка".

Однако пока эти выводы распространяются только на мышей. До сих пор неясно, характерна ли установленная причинно-следственная связь для людей.

Между тем, подобные отложения также обнаружены в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Ученые давно подозревают, что нарушения в структуре тау-белка являются одной из причин болезни Альцгеймера. По всей видимости, значительное снижение потребления соли снижает риск развития когнитивных расстройств.