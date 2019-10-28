Умер диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский скончался на 77-м году жизни в британском городе Кэмбридж. Причина смерти - остановка сердца. "Он умер в 21:30 по Гринвичу в больнице "Эдденбрукс", - рассказали в пресс-службе организации Bukovsky Center.

Буковский был известным в СССР политическим и общественным деятелем. Немало времени он провел в тюрьмах. Сроки получал за "антисоветскую пропаганду". В 1976 году в аэропорту Цюриха советское правительство обменяло писателя на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Затем Буковский переехал в Кембридж, где и жил до самой своей смерти.