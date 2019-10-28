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28.10.2019 23:36
Рубрика: Общество

Вначале была картина

Ушел из жизни художник Николай Касаткин
Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
Пришла грустная весть - умер Николай Иванович Касаткин (1932-2019), замечательный художник, один из мастеров, переосмысливавший формы традиционной живописи, прежде всего жанр пейзажа, включая его в контекст поисков искусства ХХ века.
Николай Касаткин на открытии его выставки в Третьяковской галерее. 2015 год. Фото: Сергей Михеев/ РГ Николай Касаткин на открытии его выставки в Третьяковской галерее. 2015 год. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Николай Касаткин на открытии его выставки в Третьяковской галерее. 2015 год. Фото: Сергей Михеев/ РГ

25 декабря в Нижегородском Арсенале (ГСЦИ) откроется его большая персональная выставка, увы, посмертная.

Нет, он не был обделен ни выставками, ни вниманием. Работы Николая Касаткина по праву вошли в собрания Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Зиммерли-музея (Университет Ратгерс, Нью-Брансуик, США), Московского музея современного искусства, региональных художественных музеев, украсили крупные частные коллекции в России и за рубежом.

Важнейшие персональные выставки Николая Касаткина проходили в Перми в Музее ПЕРММ (2019), в Красноярске в Музейном центре "Площадь Мира" (2018-2019), в Государственной Третьяковской галерее (2015), ЦВЗ "Манеж"(2015), в московской галерее pop/off/art...

Как и его друзья юности Эрик Булатов, Олег Васильев, Касаткин входил в круг художников, которые в своих исканиях во многом шли по стопам Роберта Фалька и Владимира Фаворского. Он продолжал работать с пространством станковой картины в век, в который, кажется, более всего была востребована хроника ее объявленной смерти.

Относительно недавняя персональная выставка Касаткина "Двойная картина" в Третьяковской галерее впечатляла филигранной умной работой сразу с несколькими живописными традициями: классической европейской картины, русского лирического пейзажа, опыта Магритта... Обнажая остов видения, Касаткин подчеркивает условность "естественного" взгляда, закрытое пространство "настоящей" реальности. Взгляд художника, как и зрителя, всегда опосредован - опытом, штампами, ожиданиями публики, словом, разнообразными кодами культурных традиций. Но мир за пределами "камеры обскуры" или за пределами пещеры Платона художником не подвергается сомнению. Правда, он остается тайной. История превращения картины в письмо, пространства - в плоскость послания открывала еще один сюжет - потенциальной возможности сохранить эффект "натуральной магии", волшебства открытия неведомого благодаря "умственному" постижению чувственного мира. Николаю Касаткину, кажется, удавалось соблюсти баланс между этими противоположностями.

На протяжении многих лет Касаткин преподавал в Заочном народном университете искусств, как и Михаил Рогинский, Борис Турецкий, Иван Чуйков, Андрей Гросицкий и другие замечательные художники "неофициального круга" советских времен. В эти же годы он создавал собственную изобразительную систему в искусстве, в которой традиционные жанры искусства перекодировались и получали новое осмысление. Найденный им принцип "картина в картине" стал, пожалуй, наиболее узнаваемым методом художника. Николай Иванович работал до последних дней своей жизни. Свою последнюю картину, которую он называл "Начало", Касаткин закончил в декабре 2018 года.

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