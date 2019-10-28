Узбекистан принял на вооружение российский бронеавтомобиль "Тайфун-К"

Новейшие российские высокозащищенные бронированные автомобили К-53949 "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 приняты на вооружение армии Республики Узбекистан.

Впервые такие броневики у военных этого среднеазиатского государства были замечены в мае текущего года на полигоне "Чирчик" в ходе проведения соревнований по танковому биатлону.

Как сообщила Национальная телерадиокомпания Узбекистана, в настоящее время эта техника успешно прошла необходимые испытания, ее серийная сборка налажена на одном из местных предприятий.

Узбекистан стал первым иностранным государством, принявшим на вооружение К-53949. Торжественная передача более десятка "Тайфунов" состоялась в одном из соединений Юго-Западного особого военного округа. Судя по видеорепортажу, эксплуатировать бронеавтомобили будут бойцы элитных подразделений.

Снаряженная масса броневика может достигать 13 000 кг, а полная - 15 000 кг. Длина составляет 6 370 мм, ширина - 2 540 мм, высота - 3 320 мм. Дорожный просвет - 433 мм. 350-сильный шестицилиндровый дизельный двигатель дает возможность развивать по шоссе скорость до 105 км/ч. Вместимость - 10 человек.

На базе этих бронеавтомобилей разработаны несколько модификаций, в том числе санитарная и вариант с противотанковым комплексом "Корнет-ЭМ".