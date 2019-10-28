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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Текст: Ольга Игнатова
Неделя начнется с серьезного понижения температуры воздуха в столичном регионе. Из сентября погода сразу же перенесет нас в ноябрь.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов. Днем в Москве будет не выше 6-8 градусов, по области до +9, пройдут небольшие дожди. Во вторник похолодание продолжится, ожидается облачная с прояснениями погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью уже минусовая температура, а днем плюс 2-7 градусов. По прогнозу синоптиков, ночью 30 октября воздух остынет до -4 градусов, днем будет максимум +3. В четверг, 31 октября, местами небольшой снег, ночью до -6 градусов, днем от -3 до +2. В пятницу, 1 ноября, примерно такая же погода. В выходные днем максимум +5 градусов.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По словам Паршиной, на дорогах возможно образование гололедицы. Особенно в ночные и утренние часы. Но не исключено образование наледи на дорогах и днем. Поэтому автовладельцам в Гидрометцентре советуют уже менять летние шины на зимние.

Циклоны, проходящие по северу, начнут приносить холод и в другие регионы европейской территории. В понедельник, 28 октября, сильный снег ожидается в Коми, а в Пермском крае - сильный ветер и мокрый снег.

Относительно тепло еще пока на Урале. В Челябинской и Курганской областях дождливо и ветрено. Но днем всего 10 градусов тепла. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае мокрый снег, гололед, ветер с порывами до 27 метров в секунду. Почти такая же погода и на юге Тюменской области. В южных и цетральных районах Красноярского края сильный дождь, переходящий в снег.

Юг европейской территории тоже прощается с теплом. В начале недели там еще без осадков. Температура днем плюс 15-20 градусов. А к середине недели днем не выше плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае 16-21 выше нуля и преимущественно без осадков.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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