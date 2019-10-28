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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае закрылись Всемирные военные игры

В китайском Ухане завершилась крупнейшая в истории "военная олимпиада" - Всемирные военные игры - 2019. На них было установлено 7 мировых и 85 рекордов Международного совета военного спорта (CISM), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Председатель оргкомитета Всемирных военных игр-2019, заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян объявил о закрытии Игр в Ухане (Центральный Китай), что ознаменовало завершение крупнейшей в истории "военной олимпиады". Вице-премьер Госсовета КНР и председатель Уханьского оргкомитета Всемирных военных игр Сунь Чуньлань высоко оценила организацию Игр и выступления спортсменов со всего мира. "За последние 10 дней мы наблюдали яркие, прекрасные и незабываемые военные игры. Это военное торжество во имя дружбы и мира", - сказала Сунь Чуньлань на церемонии закрытия.

По ее словам, на Играх было установлено 7 мировых и 85 рекордов Международного совета военного спорта (CISM), благодаря чему спортсмены назвали их международным событием высокого уровня, в них приняли участие 67 олимпийских чемпионов и победителей мировых чемпионатов.

По итогам 10-дневных соревнований китайская команда в общей сложности завоевала 239 медалей, 133 из которых - золотые. Китай стал первой страной, набравшей более 100 золотых медалей. Традиционный "тяжеловес" Россия завоевала 161 медаль, включая 51 золотую медаль, прочно заняв второе место. Третье место досталось Бразилии, организатору Игр 2011 года, бразильские спортсмены завоевали 88 медалей, включая 21 золотую. Франция, Польша и Германия заняли с 4 по 6 места соответственно, каждая из команд завоевала 10 и более золотых медалей.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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