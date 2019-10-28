В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

Новость о ликвидации главаря "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация - прим. "РГ") аль-Багдади не может вызывать негативную реакцию, и если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, считают в Кремле.

На вопрос о том, почему от Минобороны РФ последовала негативная реакция на заявление американского лидера про ликвидацию аль-Багдади, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Нет, сама по себе новость не может вызывать негативную реакцию российских властей".

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

На вопрос, знала ли Россия заранее, что американские самолеты и вертолеты поедут в зону и обращались ли США за содействием, представитель Кремля ответил, что ему нечего добавить к тому, что он уже сказал.