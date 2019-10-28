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Рубрика: В мире

В МИД РФ прокомментировали слова командира "Азова" по Донбассу

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу угроз лидера украинских нацистов Андрея Билецкого стянуть в Донбасс 10 тысяч боевиков в случае, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о разводе сил в регионе.

Фото: Александр Щербак/ РИА Новости
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"Теперь весь мир услышал признание виновных - тех, кто блокировал все это время выполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По словам Захаровой, более четырех лет НАТО и ЕС винили Россию во всех грехах. По мнению Запада, именно Москва тормозила реализацию минских соглашений. Но на самом деле срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, что и подтвердили недавние события.

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