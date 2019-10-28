В МИД РФ прокомментировали слова командира "Азова" по Донбассу

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу угроз лидера украинских нацистов Андрея Билецкого стянуть в Донбасс 10 тысяч боевиков в случае, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о разводе сил в регионе.
"Теперь весь мир услышал признание виновных - тех, кто блокировал все это время выполнение Минских договоренностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
По словам Захаровой, более четырех лет НАТО и ЕС винили Россию во всех грехах. По мнению Запада, именно Москва тормозила реализацию минских соглашений. Но на самом деле срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, что и подтвердили недавние события.
💬 #Мнение М.В.Захаровой:— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 27, 2019
Украинские радикалы «не допустят капитуляции» в Донбассе, заявил основатель батальона «Азов». Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал всё это время выполнение Минских договорённостей➡️https://t.co/Ev8dkYMp74 pic.twitter.com/lMsA6ev81B