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28.10.2019 14:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Минэкономразвития заявили о поддержке ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Текст: Евгений Гайва
Правительство России поддержит строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, деньги на реализацию проекта найдут.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель", - отметил он в интервью РБК.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Пока стоимость проекта и источники финансирования не известны. Высокоскоростная железная дорога востребована, так удастся разгрузить автомобильные трассы и аэропорты.

С проектом ВСМ вышел холдинг "Российские железные дороги". Ранее в РЖД рассказали "Российской газете", что в этом году планируется начать проектирование участка ВСМ Москва - Санкт-Петербург. А в перспективе железная дорога должна связать Москву, Петербург и Нижний Новгород.

"По проекту ВСМ Москва - Санкт-Петербург холдинг "РЖД" завершил актуализацию технико-экономического обоснования и планирует приступить к разработке проектной документации после получения одобрения от совета директоров компании и принятия соответствующего решения правительством", - отметили в пресс-службе организации.

Пока проект прорабатывается, так что назвать конкретные сроки его реализации и описать параметры линии невозможно, отметили в РЖД. Но отдельные части проекта в начале октября этого года обсуждали на заседании временной комиссии по парламентскому контролю за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в Совете Федерации. Планы сенаторам представил начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения компании ОАО "РЖД" Дмитрий Катцын. По его словам, запустить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом можно было бы уже в 2026 году.

Вариантов прокладки трассы в РЖД рассматривают несколько. Например, один вариант соответствует сделанному ранее обоснованию инвестиций, а другой - учитывает произошедшие за последние десять лет изменения.

С открытием ВСМ скорости возрастут до 360 километров в час, а значит, время в пути сократится примерно в два раза. При этом тариф на проезд не должен вырасти по сравнению с существующей стоимостью проезда на "Сапсане". По словам Дмитрий Катцына, средний тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тысячи рублей.

Пассажирские составы для ВСМ будут состоять из 12 вагонов 4 классов - один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса. В поезде будет 729 мест.

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В России в целом предполагается создавать сеть ВСМ. "Проекты развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами предусмотрены Долгосрочной программой развития "РЖД" до 2025 года и комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденным президентом в целях повышения уровня экономической связанности территории Российской Федерации", - отметили в РЖД. Сейчас компания уже завершила проектные работы по высокоскоростной магистрали Москва - Казань, а по ее первому участку (Москва - Нижний Новгород) уже получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России, пояснили в РЖД.

Эксперты считают создание ВСМ в России хотя и дорогостоящим, но нужным делом. Этот современный вид транспорта уже развивают многие, причем даже не самые экономически развитые страны. А для России с ее обширными территориями развитие транспортной инфраструктуры должно являться одним из национальных приоритетов, отмечает заведующий кафедрой Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Евгений Ашпиз.

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