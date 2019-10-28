В Москве представили деликатесы из японского губернаторства Хоккайдо и рассказали о туристическом потенциале самого северного региона Страны восходящего солнца. Мероприятие прошло на территории посольства Японии в РФ.

Посетители смогли оценить гастрономические изыски, приготовленные из местных ингредиентов, продегустировать сакэ, а также подробнее узнать об основных особенностях северного японского острова.

Шеф-повар Сатору Кавахара продемонстрировал присутствовавшим приемы лепки рисовых колобков "о-мусуби". На изготовление одной лепешки у мастера, который действовал с невероятной ловкостью и быстротой, уходило всего десять секунд.

Особую популярность у гостей вечера снискали такие блюда, как "исикари-набэ" - горячий рыбный бульон с кусочками семги, суши из морского гребешка и нама шоколад со вкусом зеленого чая. На Хоккайдо, как заверили в посольстве, выращивают лучших гребешков в Японии, отличающихся своей мясистостью и сладковатым вкусом.

Хоккайдо ежегодно посещает внушительное количество иностранных туристов. Так, в прошлом году на остров приехали более 3 миллионов человек, из которых 18 тысяч - это россияне. Одиннадцатый год подряд губернаторство по праву занимает первое место в национальном рейтинге привлекательности регионов Японии.

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки отметил, что Хоккайдо давно поддерживает тесные связи с российским Дальним Востоком. Так, этот регион имеет свое представительство на острове Сахалин. В настоящее время власти губернаторства активно развивают контакты с Москвой и Санкт-Петербургом.

Глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура рассказала, что Хоккайдо - идеальное место для любителей горных лыж. На трассах там, как правило, довольно свободно, а на подъемниках практически не бывает очередей. С ноября по апрель на спусках гарантированно будет лежать снег-пухляк, который так любят сноубордисты. Средняя стоимость на ски-пасс составит около 30-45 долларов.

Примечательно, что на каждом японском горнолыжном курорте есть традиционные горячие источники - онсэны, которые позволят полноценно расслабиться после активных занятий спортом. И конечно, никого не оставит равнодушным необыкновенный вкус местной кухни.

К сожалению, прямых авиарейсов из Москвы на Хоккайдо пока нет. Зато самолеты регулярно летают туда из Токио, Владивостока и Южно-Сахалинска.