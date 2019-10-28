В Москве представили деликатесы из японского губернаторства Хоккайдо

Новости

Лаврентьев: Сирийскую нефть должно контролировать правительство страны 28.10.2019
Британский парламент не поддержал предложение о досрочных выборах 28.10.2019
Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей 28.10.2019
Работники смогут получить трудовой договор в электронном виде 28.10.2019
В результате обстрела Горловки погиб ополченец 28.10.2019
Лучших молодых архитекторов России выявили в Иннополисе 28.10.2019
Дешево не будет. Skoda объяснила, почему не станет бюджетным брендом 28.10.2019
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США 28.10.2019
Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России 28.10.2019
В Астрахани задержали серийного грабителя женщин 28.10.2019
Пожилой мужчина устроил стрельбу возле мечети во французской Байонне 28.10.2019
Крымчан предупредили о резком похолодании и снеге 28.10.2019
Lifan X70 китайской сборки оказался немногим дороже, чем российский 28.10.2019
Крымский мост и Тверскую подсветят красным в знак борьбы с инсультом 28.10.2019
Мэром Евпатории избран президент футбольного клуба 28.10.2019
В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям 28.10.2019
На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника" 28.10.2019
Мама избитой ингушской девочки стала ее законным представителем 28.10.2019
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле 28.10.2019
На Дону восстановили монумент одному из первых кавалеров Красной Звезды 28.10.2019
Крупный пожар произошел у стадиона футбольного клуба "Спартак" в Москве 28.10.2019
В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов 28.10.2019
В Чечне предложили ограничить число машин в свадебных кортежах 28.10.2019
Россия обсуждает с Египтом поставки 15 самолетов SSJ-100 28.10.2019
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий 28.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 23:40
Рубрика: Общество

В Москве представили деликатесы из японского губернаторства Хоккайдо

Текст: Александр Ленин
В Москве представили деликатесы из японского губернаторства Хоккайдо и рассказали о туристическом потенциале самого северного региона Страны восходящего солнца. Мероприятие прошло на территории посольства Японии в РФ.
Фото: Александр Ленин/РГ Фото: Александр Ленин/РГ
Фото: Александр Ленин/РГ

Посетители смогли оценить гастрономические изыски, приготовленные из местных ингредиентов, продегустировать сакэ, а также подробнее узнать об основных особенностях северного японского острова.

Фото: REUTERS/Issei Kato/Pool
Новый император Японии Нарухито объявил о своем восшествии на престол

Шеф-повар Сатору Кавахара продемонстрировал присутствовавшим приемы лепки рисовых колобков "о-мусуби". На изготовление одной лепешки у мастера, который действовал с невероятной ловкостью и быстротой, уходило всего десять секунд.

Особую популярность у гостей вечера снискали такие блюда, как "исикари-набэ" - горячий рыбный бульон с кусочками семги, суши из морского гребешка и нама шоколад со вкусом зеленого чая. На Хоккайдо, как заверили в посольстве, выращивают лучших гребешков в Японии, отличающихся своей мясистостью и сладковатым вкусом.

Хоккайдо ежегодно посещает внушительное количество иностранных туристов. Так, в прошлом году на остров приехали более 3 миллионов человек, из которых 18 тысяч - это россияне. Одиннадцатый год подряд губернаторство по праву занимает первое место в национальном рейтинге привлекательности регионов Японии.

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки отметил, что Хоккайдо давно поддерживает тесные связи с российским Дальним Востоком. Так, этот регион имеет свое представительство на острове Сахалин. В настоящее время власти губернаторства активно развивают контакты с Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото: iStock
Южная Корея и Япония решили помириться

Глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура рассказала, что Хоккайдо - идеальное место для любителей горных лыж. На трассах там, как правило, довольно свободно, а на подъемниках практически не бывает очередей. С ноября по апрель на спусках гарантированно будет лежать снег-пухляк, который так любят сноубордисты. Средняя стоимость на ски-пасс составит около 30-45 долларов.

Примечательно, что на каждом японском горнолыжном курорте есть традиционные горячие источники - онсэны, которые позволят полноценно расслабиться после активных занятий спортом. И конечно, никого не оставит равнодушным необыкновенный вкус местной кухни.

К сожалению, прямых авиарейсов из Москвы на Хоккайдо пока нет. Зато самолеты регулярно летают туда из Токио, Владивостока и Южно-Сахалинска.

Общество
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
РЖД объявили дату запуска обновленных составов с душем и микроволновкой
В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны
Составлен рейтинг самых закредитованных профессий