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Рубрика: Экономика

Когда полотна оживают

В музеях появятся технологии дополненной реальности
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 242(8000)
В российских музеях скоро появятся цифровые платформы, которые помогут полностью погрузиться в мир искусства, науки и техники. Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) заключил первое соглашение с крупной IT-компанией, чтобы обеспечить проникновение новых технологий в музеи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока основным помощником посетителя является смартфон, там он может посмотреть интересующую информацию о картинах или экспонатах, послушать аудиогид. Следующий шаг - технологии дополненной реальности. Они делают смартфон посетителя цифровым гидом по экспозиции, отмечал директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры России Вадим Ваньков.
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На базе облачной платформы Microsoft Azure уже сейчас работает самая большая в мире виртуальная 3D-модель музея. Проект разработан при поддержке Министерства культуры РФ для архитекторов, дизайнеров и кураторов, которые занимаются планированием новых выставочных пространств ГМИИ имени А.С. Пушкина: они могут проектировать экспозиции в цифровом двойнике музея, в том числе при помощи очков виртуальной реальности.

Такие технологии становятся инструментом как определения подлинности предметов искусства и проведения реставрационных работ, так и изучения творческих методов великих художников. В проекте The Next Rembrandt, в рамках которого при помощи уникального ПО и вычислительных ресурсов команда специалистов воссоздала стиль великого мастера, был создан и напечатан по технологии 3D мужской портрет в точном соответствии с техникой художника.

В будущем это позволит каждому человеку в любой точке планеты посетить любой музей.

Искусственный разум сможет провести по музею или галерее, руководствуясь интересами конкретного посетителя

"Искусственный интеллект сможет порекомендовать конкретные экспозиции на основе интересов посетителя, при этом персонализированную экскурсию проведет виртуальный видеогид. Музей будущего будет доступен для всех, включая слабовидящих людей, которым познакомиться с объектами культуры помогут более узконаправленные технологии", - говорит руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft Рус Елена Сливко-Кольчик.

Фото: SIphotography / iStock
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Есть много примеров масштабных трансформаций пространства, которые реально воплотить в российских музеях. Например, в Австралийском центре живых изображений была поставлена задача создать экспонат в виде фрагмента "Безумное чаепитие" из "Алисы в Страна чудес", демонстрируя, как целые миры могут быть созданы с помощью анимации, спецэффектов и новейших проекционных технологий. Решение было найдено с помощью тотальной проекции в абсолютно белой комнате с белой мебелью и белой посудой. Вся комната заиграла разными красками, и у зрителей было чувство, что их "Безумное чаепитие" происходит действительно в сказочном зеленом лесу.

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