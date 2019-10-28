Проекты высокоскоростных магистралей Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород до недавнего времени было принято считать соперничающими за финансирование.

Вопрос "что нужнее" висел в воздухе даже после того, как нижегородский проект с общей стоимостью реализации 620 миллиардов рублей (включая 200-миллиардный грант из бюджета) попал в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Он также успешно прошел госэкспертизу и сейчас готов к реализации, сообщают в РЖД. В то же время по питерскому еще нет окончательного решения ни по маршруту, ни по стоимости, которая при любом раскладе превысит триллион рублей. Однако важность высокоскоростного сообщения между двумя столицами подчеркнул президент Владимир Путин, одобрив в апреле 2019 года начало проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

А осенью 2019 года начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын сделал заявление: построить линию к Нижнему Новгороду реально до 2024 года, к Северной столице - до 2026 года, а обе магистрали следует считать одним проектом, состоящим из двух участков. "Время в пути составит чуть более 4 часов: около двух - от Нижнего до Москвы, и еще чуть более двух - от Москвы до Санкт-Петербурга. Рассматривать эти направления как единый проект правильно, они должны не конкурировать друг с другом за федеральное финансирование, а реализовываться совместно", - говорит директор по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.

Кстати, ВСМ подразумевают не только пассажирские перевозки. Разумеется, нет речи о том, чтобы по новым магистралям на сверхскоростях до 400 километров в час мчались грузовые поезда; но почтово-багажные перевозки по ВСМ, считают эксперты ЦЭИ, станут более дешевой и более эффективной с точки зрения доставки в срок альтернативой авиаперевозкам.

Проектируя высокоскоростную магистраль, нужно соблюсти баланс между временем в пути между конечными точками и охватом населения. Для ВСМ Москва - Санкт-Петербург придется выбирать один из четырех основных вариантов ее прохождения: не только с учетом бюджета и возможностей обхода особо охраняемых природных территорий, но и с точки зрения близости маршрута к Великому Новгороду. "Если не затрагивать Великий Новгород, минимизируется время в пути. Но Великий Новгород - крупный город с населением свыше 220 тысяч человек, и прохождение ВСМ через него даст существенный экономический эффект, - рассказывает Максим Фадеев. - В частности, Санкт-Петербург окажется в менее чем в сорокаминутной доступности: это огромный стимул для развития города. Согласно информации от РЖД время в пути из Москвы в Санкт-Петербург через Великий Новгород составит 2 часа 30 минут, напрямую - 2 часа 10 минут. В нашем представлении там есть резервы оптимизации, и разница будет меньше. Если так и окажется, то, возможно, целесообразно сделать крюк к Великому Новгороду".

Доставка по ВСМ товаров из интернет-магазинов станет более дешевой и эффективной альтернативой авиаперевозке

Предварительно стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по высокоскоростной магистрали сегодня оценивается в 3,4 тысячи рублей (сопоставимо со стоимостью билета на "Сапсан"), от Москвы до Нижнего Новгорода - примерно 2,7 тысячи.

"ВСМ - очень капиталоемкий проект. Когда мы говорим об окупаемости таких магистралей, нужно помнить, что напрямую они не окупаются нигде, кроме единственного исключения - ВСМ Токио - Осака, - констатирует Максим Фадеев. - Но это несопоставимая по масштабам агломерация, где проживают десятки миллионов человек с иной платежеспособностью. Но за счет косвенных социально-экономических эффектов строительство магистралей более чем оправданно. Более того, в случае строительства ВСМ эти эффекты максимальны, ведь такого прироста скорости, а следовательно, связности территорий, не дают ни аэропорты, ни скоростные автодороги".

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Самыми важными проектами высокоскоростного сообщения на отдаленную перспективу считаются Высокоскоростной грузопассажирский железнодорожный транспортный коридор "Евразия", составной частью которого станет ВСМ Москва - Нижний Новгород, и проект ВСМ Центр-Юг. Коридор должен соединить Европу с Китаем, пройдя через такие российские города, как Смоленск, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Екатеринбург, Челябинск и далее к Казахстану. ВСМ Центр-Юг должна пройти от Москвы к Адлеру через Тулу, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.