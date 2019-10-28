В результате обстрела Горловки погиб ополченец

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка, подконтрольный Донецкой народной республике (ДНР) и расположенный у линии соприкосновения. В результате обстрела погиб один ополченец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

В самопровозглашенной республике заявили, что украинские силовики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, атаковав поселок Зайцево, находящийся на окраине Горловки.

Ранее в ДНР сообщили о 13 нарушениях со стороны военных Украины за минувшие сутки.