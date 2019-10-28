В Риге завели дело в связи с осквернением памятника воинам-освободителям

Полиция Латвии завела уголовное дело по факту вандализма в отношении памятника воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что неизвестные в очередной раз осквернили памятник, написав на нем слово "оккупанты" на латышском языке.

Посольство РФ в Латвии назвало произошедшее кощунством и связало инцидент с предпринимаемыми в стране попытками переписать историю Второй мировой войны.

Ежегодно на День Победы у памятника собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы, почтить память погибших, поздравить ветеранов. Местные националисты неоднократно призывали снести мемориал, но не нашли поддержки парламентариев.