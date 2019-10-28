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28.10.2019 17:25
Рубрика: Экономика

Яды хороши в меру

Изменятся нормы на мышьяк в морепродуктах
Текст: Алена Узбекова
Российские нормы содержания мышьяка в рыбной продукции могут быть пересмотрены, предложения об этом готовит специальная межведомственная рабочая группа. Современное научное обоснование по этому вопросу сейчас готовит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), рассказали "РГ" в пресс-службе Росрыболовства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за превышения норм, принятых еще в советское время, с продажи снимают все больше крупных партий рыбы. Особенно "урожайный" на мышьяк этот год. Превышение его норм регулярно находят в треске, наваге, пикше, креветках и даже крабах, добытых в Баренцевом море, рассказывают эксперты.

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Однако в Европе, Америке, Южной Корее, Японии содержание мышьяка в рыбной продукции не нормируется, рассказал "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Мышьяк делится на органический и неорганический. Органические соединения есть в соленой воде и накапливаются в мышцах морских обитателей. Поэтому, например, Китай регулирует содержание только неорганического мышьяка, говорит Гудков.

"По органическим соединениям научных исследований нет. Многие страны сами ведут мониторинг, выявляя влияние тяжелых металлов на здоровье человека. И данные таковы, что органические соединения мышьяка не приносят вред, во всяком случае, в тех концентрациях, которые есть в природе", - сообщил Сергей Гудков.

Экономика Отрасли Ресурсы
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