В Таджикистане начался завершающий этап крупнейших учений стран ОДКБ "Боевое братство-2019". Он проходит на полигоне Харб-Майдон на самой границе с Афганистаном и завершится 29 октября.

Учения проводятся на территории трех стран - России, Белоруссии и Таджикистана. Сначала на нижегородском полигоне Мулино отрабатывали навыки тыловики и снабженцы, потом на трех белорусских полигонах в условиях максимальной секретности налаживала взаимодействие разведка, далее в бой вступили ударные силы, и вот теперь настал черед миротворческого этапа. Это когда террористические банды разгромлены и пришло время разъединения конфликтующих сторон, создания демилитаризованных зон, гуманитарных коридоров, патрулирование местности, организации службы на контрольно-пропускных пунктах.

В учении принимают участие воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ, а также представители Международного Комитета Красного Креста. Задействованы более 3500 военнослужащих и свыше 600 единиц техники, в том числе авиационной - разведывательный самолет Су-24МР, самолеты Су-25СМ, вертолеты армейской авиации Ми-24, беспилотные летательные аппараты "Форпост" и "Орлан".

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, отметил, что одним из приоритетов деятельности ОДКБ в текущем году является проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН и именно эту направленность носит комплекс совместных учений и тренировок с войсками ОДКБ.

Видео: RT