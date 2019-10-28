Путин увеличил штат прокуроров

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности работников прокуратуры.

С декабря общая численность работников органов прокуратуры будет составлять 51 263 человек. Ранее в штате был 51 014 человек.

На несколько штатных единиц возрастет численность органов военной прокуратуры - до 3110 человек (было 3102).

Владимир Путин поручил правительству предусмотреть выделение средств из бюджета Генпрокуратуре на эти цели.

Генпрокуратура просила увеличить штат в связи с появлением 16 новых судебных инстанций, напоминает ТАСС.