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28.10.2019 19:16

Ключи у фельдшера

Региональные власти взяли под особый контроль возведение социальных объектов на Южном Урале
Текст: Константин Бурков (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
Несколько лет жители деревни Ключи Сосновского района обращались во все инстанции по поводу аварийного состояния здания, в котором находится местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Старый бревенчатый дом, построенный в середине прошлого века, уже не отвечал современным требованиям - без удобств (под туалет был приспособлен бывший курятник во дворе), без нормального отопления (дровяная печка зимой не прогревала помещение выше 14 градусов) и без надежды на ремонт.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценил новый объект здравоохранения в Ключах. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценил новый объект здравоохранения в Ключах. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично оценил новый объект здравоохранения в Ключах. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Однако до недавнего времени ключевцы вынуждены были ходить сюда на прием и процедуры. Благо с фельдшером им повезло: Татьяну Купцову за отзывчивость и профессионализм местные жители просто боготворят. Главврач районной больницы Владимир Самохвалов уверяет: "На таких кадрах и держится сельское здравоохранение". По его словам, Татьяна не только в полной мере заботится о пациентах из Ключей, но и успевает замещать врача в соседней Краснопольской амбулатории.

Официально в деревне проживают 263 человека, однако в последнее время она обретает вторую жизнь: рядом строится одноименный коттеджный поселок, а также жилой комплекс, рассчитанный на несколько тысяч жителей. Пока эти новостройки относятся к тому же сельсовету, что и сама деревня. Понятно, что отсюда и до Челябинска рукой подать, район-то пригородный, однако, скорее всего, нагрузка на местный ФАП может значительно возрасти.

И вот, благодаря национальному проекту "Здравоохранение", в деревне возведен современный модульный фельдшерско-акушерский пункт - просторный, удобный и оснащенный необходимым оборудованием. На днях он начал работу. Здесь есть аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, дефибриллятор, акушерское кресло...

Ключевцы очень довольны, что их просьбы были услышаны. Даже те, кто не имеет проблем со здоровьем, теперь приходят полюбоваться новым зданием, да и добираться до него теперь легче - по новой асфальтовой дороге, а не по заросшим тропинкам, как раньше.

- До конца года в Сосновском районе появятся пять новых фельдшерско-акушерских пунктов, - сообщил Владимир Самохвалов. - Таких прорывов не было много лет. Люди на себе ощущают реальную пользу от национальных проектов. Видят, что это не пустые слова и трата денег.

Первичные объекты здравоохранения не строились много лет. Сегодня люди на себе ощущают реальную пользу от национальных проектов

Всего же по планам за три года реализации нацпроекта "Здоровье" фельдшерско-акушерские пункты должны появиться в 100 населенных пунктах Челябинской области. В 2019 году уже открылись два - в Ключах и поселке Дружный Варненского района. Один модульный ФАП сейчас монтируется в поселке Полетаево Сосновского района, еще шесть будут установлены в декабре.

На прошлой неделе на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитался о ходе реализации и другого нацпроекта - "Демография". Одна из его основных задач - полная ликвидация очередей в детские сады. Тут есть четкий индикатор - к 2021 году в дошкольных учреждениях места должны быть обеспечены для всех нуждающихся в них детей в возрасте до трех лет.

- У нас большая программа, связанная с финансированием из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Кроме того, мы выделяем дополнительные средства из регионального бюджета, - подчеркнул Алексей Текслер. - На нынешний год стояла задача построить семь детских садов и выкупить четыре здания, общее количество мест в них - две тысячи. В настоящий момент эта работа завершается, правда, несколько объектов в Челябинске находятся в "красной зоне" - строительство идет с отставанием от графика. Эти объекты взяты на особый контроль, ведется ежедневный мониторинг, и в ближайшее время подрядчики должны сделать все, чтобы уложиться в запланированные сроки.

Справка "РГ"

По планам в 2019 году в Челябинской области должны быть введены в эксплуатацию 11 детских садов. Два из них уже действуют, еще девять находятся на стадии завершения работ и подготовки к сдаче. В следующем году планируется начать строительство более 20 детских садов и девяти школ.

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