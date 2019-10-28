Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра потребовала наказать фанатов шотландского футбольного клуба "Селтик" за баннер, который они вывесили на матче Лиги Европы против римского "Лацио". По ее мнению, использование изображения ее повешенного деда должно быть признано незаконным.

"Кто разместил на стадионе изображение моего повешенного дедушки, тот совершил акт насилия. Это нельзя оставлять без наказания", - заявила Алессандра Муссолини.

Баннер, вызвавший столь бурную реакцию, фанаты "Селтика" вывесили в ответ на марш по улицам Глазго болельщиков итальянского клуба со вскинутыми в фашистском приветствии руками. Считается, что Муссолини был поклонником "Лацио". В 1945 году один из основателей идеологии итальянского фашизма был расстрелян, а затем повешен за ноги. Именно это изображение и было использовано в войне фанатов.

Будут ли наказаны болельщики "Селтика", кстати, при помощи новых баннеров нецензурно ответивших Алессандре, пока неизвестно, а вот фанатов "Лацио" уже наказали за их поступок, во время ответного матча, который пройдет в Риме, их сектор будет пустовать.