"Кто разместил на стадионе изображение моего повешенного дедушки, тот совершил акт насилия. Это нельзя оставлять без наказания", - заявила Алессандра Муссолини.
Баннер, вызвавший столь бурную реакцию, фанаты "Селтика" вывесили в ответ на марш по улицам Глазго болельщиков итальянского клуба со вскинутыми в фашистском приветствии руками. Считается, что Муссолини был поклонником "Лацио". В 1945 году один из основателей идеологии итальянского фашизма был расстрелян, а затем повешен за ноги. Именно это изображение и было использовано в войне фанатов.
Будут ли наказаны болельщики "Селтика", кстати, при помощи новых баннеров нецензурно ответивших Алессандре, пока неизвестно, а вот фанатов "Лацио" уже наказали за их поступок, во время ответного матча, который пройдет в Риме, их сектор будет пустовать.