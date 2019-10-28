Внучка Муссолини призвала наказать фанатов "Селтика" за баннер с ее дедом

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра потребовала наказать фанатов шотландского футбольного клуба "Селтик" за баннер, который они вывесили на матче Лиги Европы против римского "Лацио". Как пишет Daily Mail, она считает, что использование изображения ее повешенного деда должно быть признано незаконным.

"Кто разместил на стадионе изображение моего повешенного дедушки, тот совершил акт насилия. Это нельзя оставлять без наказания. Я хочу ввести новый термин - Дучефобия. Он означает преступление, которое еще не было совершено, но за которое уже нужно наказывать", - заявила Алессандра Муссолини.

Ранее перед игрой, прошедшей в Глазго, фанаты итальянского клуба прошли по улицам города с фашистским приветствием. Сторонники "Селтика" ответили им своим баннером.

Считается, что Муссолини был поклонником именно "Лацио". В 1945 году один из основателей идеологии итальянского фашизма был расстрелян, а затем повешен за ноги. Именно это изображение и было использовано в войне фанатов.