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28.10.2019 21:57
Рубрика: В мире

Шедевр нашли на кухне

Картину XIII века продали за 24 миллиона евро
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8001)
В небольшом городке Санлис, что к северу от Парижа, состоялся аукцион, о котором здесь еще будут долго вспоминать. Ведь главным лотом на торгах, устроенных местным аукционным домом Acteon, был считавшийся давно утерянным шедевр "Осмеяние Христа" кисти флорентийского художника XIII века Чимабуэ, а он, заметим, был первым учителем Джотто.
Фото: REUTERS/Charles Platiau Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau

Битва за картину скромных размеров (25,8х20,3 см), исполненную на деревянной панели из тополя, была ожесточенной, но непродолжительной. При стартовой оценке в 4-6 миллионов евро спустя десять минут ее купили за 24 с лишим миллиона. Приобрел шедевр представитель американского фонда Alana.

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А ведь этой сенсации в мире искусств и антикваров могло бы и не состояться, если бы не прозорливость и, подчеркнем, порядочность основателя Acteon Доминика ле Коента. Несколько месяцев назад в его отделение в городе Компьень обратились с просьбой осмотреть вещи в одном их тамошних особняков. Его владелица, дама в преклонном возрасте, решила перебраться в специализированный пансион с медицинским уходом. Особых ценностей в доме не было, но вот на кухне над плитой он заметил небольшую, как ее назвала хозяйка, "икону". По словам дамы, насколько помнит себя, "икона" всегда была в семье, но большого значения ей никто не придавал. По ее собственным прикидкам, за картину можно было выручить пару-тройку тысяч евро. Однако месье ле Коент отправил "доску" в Париж известному эксперту Эрику Туркену. Вскоре ответ: это подлинник одного из светочей проторенессанса Ченни ди Пепо, который вошел в историю мирового искусства как Чимабуэ ("Быкоголовый" по-итальянски) - так его прозвали за несговорчивый характер.

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Выяснилось, что "Осмеяние Христа" - часть диптиха, созданного в 1280 году и посвященного Страстям Христовым. Он состоял из восьми панелей. Судьба двух из них известна. "Бичевание Христа" хранится в коллекции Фрика в Нью-Йорке, а "Мадонна с младенцем и двумя ангелами" в Национальной галерее Лондона. Остальные части считались утерянными.

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