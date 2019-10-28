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Рубрика: В мире

Во Франции ужесточили правила для владельцев электросамокатов

Текст: Максим Макарычев
Власти Франции после нескольких месяцев обсуждений ввели жесткие правила в отношении владельцев электросамокатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С момента прибытия в страну эти "моторизованные устройства личного движения" (ЛМСП), как их называет правительство, создают много проблем. За последние пять лет во Франции зарегистрированы около 1300 инцидентов, в том числе со смертельным исходом, с участием этих транспортных средств.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Отныне нарушителям грозят серьезные штрафы - от 135 до 1500 евро (за превышение скорости), сообщает France Bleu. В своем постановлении правительство установило минимальный возраст (12 лет) для вождения электроскутера. В случае несоблюдения этого правила родители или взрослый, отвечающий за ребенка, рискуют получить штраф в размере 135 евро.

Также запрещено кататься вдвоем на скутере. В случае нарушения этого правила штраф, предусмотренный указом, составляет 35 евро. Такое же наказание ждет тех, кто будет водить скутер в наушниках.

Скутеры теперь запрещены на тротуарах. Они смогут ездить только по велосипедным дорожкам, дорогам с ограничением до 50 км/ч и по специальным зонам. Указ, однако, предусматривает возможные корректировки в зависимости от города. Мэры сами могут решить позволить скутерам ездить по тротуарам - при условии, что они будут передвигаться с той же скоростью, что и пешеходы, и не будут мешать им.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Другая важная мера этого регламента касается скорости "моторизованных устройств личного движения". Указ устанавливает максимальную скорость 25 км/ч. В случае превышения штраф составит 1500 евро или 3750 - в случае рецидива.

Наконец, также предусматривается надзор за парковкой электрических скутеров, часто оставляемых посреди проезжей части или тротуара. Они могут быть припаркованы, но "не мешая пешеходам", говорится в тексте постановления. Однако у местных властей будет возможность быть более строгими в отношении мер контроля парковки. Например, Париж уже запретил парковку на тротуаре. В столице страны они разрешены только на платных стоянках или в местах, предназначенных для мотоциклов и мотороллеров.

В мире Европа Франция
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