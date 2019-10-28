Госдума готовит к первому чтению проект поправок в КоАП, устанавливающий значительные штрафы для спекулянтов театральными билетами.

С инициативой выступило правительство страны. Как рассказывают разработчики проекта, зафиксированы случаи, когда билеты в Большой театр при номинале в 12 тысяч рублей в руках спекулянтов вырастали в цене до 100 тысяч.

Но искусство не должно требовать от зрителя настолько больших финансовых жертв. Поэтому в этом году был принят закон, призванный перекрыть кислород билетной мафии. Теперь нельзя продавать билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше номинала. Исключение сделано для официальных посредников, но их комиссия не должна превышать 10 процентов. Так что красная цена 12-тысячному билету в Большой театр - 13,2 тысячи рублей. И то, если продавец работает по официальному контракту.

Запрещена любая перепродажа билетов, за одним исключением: если человек купил билет в театр для себя, но по каким-то причинам не смог пойти, он может продать свой билет кому-то другому по цене номинала. Или меньше. Главное - не дороже. Даже если речь идет о самых престижных местах - ложе бенуара или бельэтаже, к примеру.

Так что знаменитые "лишние билетики" остаются в легальном поле. Театры вправе делать билеты именными, однако билетеры на входе не сличают (возможно, пока) имя, написанное на билете, с паспортом. Поэтому можно передать свой пропуск в волшебный мир искусства кому-то другому, ничего страшного в этом нет.

Новые правила направлены прежде всего против тех, кто занимается черным бизнесом на "лишних билетиках". А чтобы не возникало желания обходить запрет, предлагается установить санкции для нарушителей.

Законопроектом, в частности, предлагается установить административную ответственность за четыре нарушения при реализации билетов. Первое: их продажа неуполномоченным лицом. Второе: продажа по цене, превышающей цену на билете. Третье: продажа с оказанием сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10 процентов стоимости билета (под эту норму будут попадать легальные посредники, превысившие свою долю). Четвертое: продажа билетов, содержащих исправления.

Продать лишний билетик можно только по номиналу и дешевле, любая надбавка будет грозить штрафом от 100 до 300 тысяч рублей

Для граждан предлагается установить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 700 тысяч до миллиона рублей.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении, но с учетом последующей доработки ко второму чтению. Как подчеркнул председатель комитета Павел Крашенинников, необходимость совершенствования правового регулирования в обозначенной сфере не вызывает сомнений, но при этом требуется устранить ряд замечаний к законопроекту. По его словам, нуждаются в корректировке предлагаемые законопроектом санкции, поскольку размеры штрафов несоразмерны последствиям указанных правонарушений.

"В частности, предлагаемый нижний предел административного наказания для граждан в размере 100 тысяч рублей не согласуется с общественной опасностью указанного деяния", - отметил Павел Крашенинников.

Он напомнил, что за незаконную продажу билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года, а также на матчи чемпионата Европы 2020 года (ряд матчей пройдет в России) были установлены штрафы в размере, кратном стоимости билета. А за реализацию поддельных билетов на праздник большого футбола штраф для граждан составил от 50 до 70 тысяч рублей.

"Введение указанной административной ответственности было обусловлено значимостью, масштабностью и краткосрочностью спортивных мероприятий, которые приковывают большое внимание людей по всему миру, - сказал Павел Крашенинников. - В этой связи установление аналогичных или еще больших размеров штрафов за нарушение порядка реализации театральных и т.п. билетов представляется нецелесообразным".

Также надо уточнить норму, наказывающую за перепродажу билетов по цене выше стоимости. Проблема в том, что здесь очень трудно поймать за руку нарушителя. Как отметил Павел Крашенинников, фактически это возможно лишь при осуществлении специальных оперативных мероприятий. Но вряд ли правоохранители начнут проводить секретные операции, чтобы поймать спекулянта и оштрафовать его по КоАП. Так как же сделать так, чтобы норма работала? Над этим еще предстоит подумать. А пока проект готовится к рассмотрению в первом чтении в начале ноября.