Замерзших мигрантов нашли в рефрижераторе на северо-западе Франции

В порту Кале на северо-западе Франции таможенники нашли в грузовом рефрижераторе нелегальных мигрантов. В кузове фуры был оборудован тайный отсек, в котором находились восемь человек - взрослые и дети.

Выходцы из Афганистана направлялись в Великобританию. Но они не учли один нюанс - температура в холодильной камере - минус 7 градусов. Нелегалы пострадали от переохлаждения. На месте им была оказана первая медицинская помощь. Шоферами фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны, сообщает France-Presse.